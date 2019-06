Homenaje de Isabel II a los soldados del Día D: “En nombre del mundo libre, gracias”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En nombre de todo el mundo libre, gracias”. La frase de la reina Isabel II, pronunciada en los homenajes de ayer miércoles, resumió el sentir de los líderes de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial que hace 75 años, el 6 de junio de 1944, protagonizaron el histórico desembarco de Normandía, el Día D que abrió el camino hacia la liberación de Europa y el fin del yugo nazi.

Isabel y los mandatarios de 16 países, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el francés Emmanuel Macron, se dieron cita en la ciudad portuaria de Portsmouth, para honrar a los caídos y homenajear a unos 300 sobrevivientes, los invitados especiales de la ceremonia.



“La generación de la guerra, la mía, es resistente y estoy encantada de estar hoy con ustedes en Portsmouth”, afirmó Isabel II, de 93 años, agradeciendo “el heroísmo, el valor y el sacrificio de quienes perdieron sus vidas” para defender “la causa de la libertad”. Cuando el desembarco de Normandía, la reina tenía 18 años.



El acto se celebró en la misma playa del sur de Inglaterra donde 75 años antes una marea de soldados esperaba para cruzar el canal de la Mancha con destino a las costas normandas, en el norte de Francia, para el desembarco aliado.



De los más de 150.000 soldados que ese día pisaron suelo francés, más de 10.000 murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Muchos no imaginaban que su heroica acción cambiaría la historia.



Hoy esos sobrevivientes forman parte de la narrativa universal contemporánea y, si no fuera por su entrega, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) podría haber sido muy diferente del que se recuerda hoy día.

Isabel II, de 93 años, encabezó los homenajes de ayer, junto a su hijo Carlos, la primera ministra Theresa May y los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron. Foto: AFP

“Estaba aterrorizado”, cuenta ahora el casi centenario John Jenkins, un exsargento de pelotón que sirvió con la armada británica Royal Pioneer Corps. “Tenía 23 años y, aunque el miedo no lo exteriorizaba, podía sentirlo en mi interior. Pensaba «¿Qué va a pasar ahora?»”.



Otros veteranos, como Arthur Hampson, de 93 años, volvieron a embarcar desde el mismo puerto que los vio alejarse en junio de 1944.



“La gente tiende a referirse a nosotros como héroes, pero yo no lo veo así. Teníamos un trabajo que hacer y queríamos hacerlo tanto como queríamos mantenernos con vida”, sostuvo Hampson.



Estos veteranos recibieron una calurosa ovación de los mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Bélgica, República Checa, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Y también Alemania.



“Que hoy pueda participar como canciller alemana y que defendamos conjuntamente la paz y la libertad es un regalo de la historia que tenemos que proteger y apreciar”, dijo tras la ceremonia Angela Merkel.



Sobre un gran escenario y durante más de una hora, se proyectaron imágenes de archivo del desembarco y se leyeron emotivos testimonios de los veteranos que arrancaron lágrimas entre los asistentes.



Trump leyó la oración que el presidente Franklin Roosevelt transmitió por radio aquel día llamando a “liberar a una humanidad que sufre”.



Un silencio sepulcral se impuso mientras retumbaba el famoso discurso del 4 de junio de 1940 del primer ministro británico Winston Churchill conocido como Lucharemos en las playas. “A pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos Estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos”, decía Churchill ante la Cámara de los Comunes cuatro años antes del Día D.

Unos 300 veteranos que participaron del desembarco aliado en Normandía fueron los invitados especiales en la ceremonia. Foto: Reuters

La primera ministra May leyó una carta del capitán inglés Norman Skinner a su esposa Gladys, hallada en su chaqueta tras su muerte en el desembarco. “Confiaba en haber podido estar contigo el pasado fin de semana, pero me ha sido imposible abandonar el puesto”, escribió Skinner.



También Macron leyó una carta, escrita a sus padres por un joven de la resistencia francesa, Henri Fertet, fusilado con 16 años en septiembre de 1943: “Voy a morir por mi país. Quiero que Francia sea libre y que los franceses sean felices. No quiero una Francia arrogante ni que lidere el mundo, sino esforzada, laboriosa y honesta”.



Tampoco faltaron los homenajes musicales, desde una banda de la guardia real británica, hasta la coreografía de un rock and roll al mejor estilo de Hollywood, pasando por El canto de los partisanos, himno de la resistencia francesa durante la ocupación alemana.



Coincidiendo con esta conmemoración, los representantes de los 16 países presentes en Portsmouth adoptaron una declaración en la que se comprometieron a que “los sacrificios del pasado no hayan sido en vano ni sean jamás olvidados”, reiteraron su compromiso con “la democracia, la tolerancia y el Estado de derecho” y su apoyo a las organizaciones internacionales que velan por ellos.



Ausente de las conmemoraciones, Rusia llamó a no “exagerar” la importancia del desembarco y a no “subestimar” el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota de Hitler.



Con la ceremonia de ayer en Portsmouth, Trump puso fin a una visita de Estado de tres días al Reino Unido, durante la cual fue recibido con todos los honores por la reina Isabel II, habló de comercio con la primera ministra Theresa May, fue blanco de protestas e hizo algunas de sus controvertidas declaraciones. Trump y May estarán hoy jueves en Francia para continuar las conmemoraciones junto a Macron en Normandía.