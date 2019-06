“Hombres, vayan a planchar”: la huelga de mujeres en Suiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cientos de miles de mujeres en Suiza realizaron una huelga ayer viernes para demandar igualdad de derechos con los hombres en uno de los países más ricos del mundo.

En Zúrich, la capital financiera y la ciudad más grande del país, decenas de miles de manifestantes bloquearon calles, silbaron y golpearon ollas y sartenes. “Hombres, vayan a planchar”, decía un cartel.



En Berna, la capital política, los diputados interrumpieron simbólicamente sus debates durante 15 minutos. Muchos lucían pins feministas o ropa de color violeta, como la ministra de Defensa, Viola Amherd.



“No se trata solo de salarios. La igualdad de oportunidades no existe. Al menos para la próxima generación tiene que existir”, dijo Karin Rykart, concejal de Zúrich, mientras cientos de trabajadores municipales y policías se manifestaban.



A pesar de la buena calidad de vida, Suiza está rezagada respecto de otras economías desarrolladas en cuanto al salario femenino y la igualdad de sexos en el trabajo.



La huelga de ayer recuerda la de 1991, cinco años antes de la entrada en vigor de la ley de igualdad de género, que prohibió la discriminación laboral y el acoso sexual y protegió a las mujeres contra la discriminación o el despido por embarazo, estado civil o género.



Christine Lagarde, la primera mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), adhirió en un evento en Ginebra. “En este momento, si fuera fiel a mis colores les daría la espalda y les expresaría de esa manera el hecho de que realmente estoy en huelga, pero podría decepcionarlos”, dijo. “Así que en lugar de eso, estoy usando esto (un broche en la solapa) en solidaridad con las mujeres de Suiza que reclaman la igualdad en términos de salarios y más cosas”.



En Suiza los hombres ganan como media un 12% más que las mujeres y en puestos de mayor responsabilidad la brecha aumenta hasta el 18,5%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



“La igualdad salarial no se ha conseguido. Es una buena razón para hacer huelga”, declaró Ruth Dreyfuss, primera mujer en acceder a la presidencia en Suiza en 1998.



A diferencia de varios países del norte y del centro de Europa con los que Suiza suele ser comparado por su nivel de vida, su economía fuerte y sus avances tecnológicos, la política familiar helvética está muy retrasada. El número de guarderías está lejos de cubrir la demanda, las familias deben desembolsar mensualmente entre el 10 y el 11% de lo que ingresa en el hogar para pagar este servicio y los padres no tienen licencia de maternidad (solo se le concede un día libre).



A las mujeres se les reconoció el derecho al voto y a ser elegidas apenas en 1971. El 60% de los trabajos no remunerados recae en las mujeres y su representación en puestos políticos es del 28,9%.