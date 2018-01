Un hombre fue herido de bala tras discusión en cola de supermercado argentino

Un hombre permanece hospitalizado con heridas de bala después de que este domingo un vecino supuestamente le disparase tras discutir con él en la cola del supermercado, informaron hoy fuentes del caso.



El suceso tuvo lugar ayer por la mañana frente a la puerta de un local en un centro comercial de la localidad bonaerense de Quilmes, donde Roberto Cavana, de 57 años, y el presunto agresor, de 72, mantuvieron una acalorada trifulca en la que, según el relato de testigos, este último lo amenazó con que lo iba a "agarrar afuera".



Cuando Cavana se retiraba del hipermercado, supuestamente se le acercó y le disparó cinco tiros.



Tras lo ocurrido, la Policía se acercó al lugar y se encontró a la víctima tendida en el suelo, junto a un revólver de calibre 38 y un cuchillo, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad a la agencia estatal Télam.

Este lunes, Gustavo Trimarchi, el abogado del supuesto agresor, reveló que, según lo que contó la cajera del local a las autoridades, la víctima quería pasar cuando era el turno de su defendido y, al adelantarse, se burló del hombre y, en "tono socarrón", le dijo que "se había olvidado de efectuar una compra de toallitas femeninas", lo que inició la "discusión verbal".



"El arma, en principio, podría ser de él. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía" pero "el cuchillo que se encontró en el lugar, en principio, no seria de mi defendido", aseguró en declaraciones al canal Todo Noticias, en las que insistió en que el supuesto agresor es una persona mayor que "no se encuentra en tiempo y en espacio" y que actualmente está "completamente desorientado".



El abogado denunció que no está recibiendo alimentación en el calabozo y apuntó que se trata de una persona insulino-dependiente, con antecedentes cardíacos y "otro tipo de problemas inclusive de tipo psiquiátrico" contra los que, dijo, podría haber dejado de tomar la medicación.



La Fiscalía caratuló el caso este domingo como "tentativa de homicidio y portación ilegal de arma de fuego", tras lo que se ordenó un allanamiento en el hogar del supuesto atacante, en el que hallaron mas armas, proyectiles y una granada.



Trimarchi aseguró hoy que todo el armamento que se encontró tiene una procedencia conocida y que la granada no tenía dispositivo de acción y es de hace 35 años, por lo que se trata de "un adorno", agregó.



También apuntó que la Fiscalía encontró permisos de armas de 1985 que estaban vencidos y afirmó que, en cuanto al revolver con el que se dispararon los cinco tiros, "no existe documentación alguna que lo vincule".