En histórica sesión, la Cámara Baja británica da luz verde al acuerdo de salida de la UE

Boris Johnson logró ayer jueves lo que durante mucho tiempo pareció imposible. Tras años de divisiones, los diputados británicos aprobaron ayer jueves, en una sesión histórica, el acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero.

Durante un año, el texto inicialmente negociado por la anterior primera ministra Theresa May, y modificado por Johnson tras su llegada al poder en julio, había sido reiteradamente rechazado por el Parlamento, lo que obligó a tres aplazamientos del Brexit y provocó una profunda crisis política.



Pero ayer jueves, gracias a la aplastante mayoría que el primer ministro conservador logró en las legislativas anticipadas de diciembre, el proyecto de ley que adapta a la legislación británica el acuerdo de salida de la UE fue aprobado sin dificultades. Los diputados adoptaron el texto por 330 votos contra 231.



“Este proyecto de ley asegurará nuestra salida de la Unión Europea con un acuerdo que dé certeza a las empresas, proteja los derechos de nuestros ciudadanos y garantice que recuperemos el control de nuestro dinero, nuestras fronteras, nuestras leyes y nuestra política comercial”, afirmó al cerrar los debates el ministro encargado del Brexit, Steve Barclay. “Es hora de terminar el Brexit y es lo que hace este proyecto”, dijo Barclay.

Antes de la Navidad, días después de las elecciones generales en las que ganó Johnson, los diputados ya habían dado su visto bueno preliminar al proyecto de salida de la UE.



El texto pasará la semana que viene a la Cámara de los Lores, donde tampoco debería encontrar contratiempos. Se prevé que el proceso concluya, con la firma de la ley por la reina Isabel II, el 22 o 23 de enero.



Así, el 31 de enero, tres años y medio después del referéndum de 2016 en que 52% de británicos votó por el Brexit, el Reino Unido pondrá fin a 47 años de tumultuosa relación con la UE.

Y el bloque, por primera vez en su historia, perderá un país miembro y ganará un poderoso competidor comercial y financiero a sus puertas.



La oposición, liderada por un Partido Laborista en busca de nuevo líder tras sufrir en diciembre su peor derrota electoral desde 1935, afirma que el acuerdo de Brexit será utilizado como “un ariete” para llevar a cabo una mayor desregulación.



El acuerdo, que prevé una transición hasta diciembre de 2020 para negociar la futura relación con la UE, debe ser también ratificado por el Parlamento Europeo.

El texto recoge entre otras cuestiones los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la UE, la factura -de unos 39.000 millones de libras- que Londres deberá pagar para honrar sus compromisos financieros con el bloque, y el modo de mantener abierta la frontera terrestre en la isla de Irlanda.



Johnson prometió concluir la etapa de negociación del nuevo acuerdo comercial con la UE antes de finales de año para no tener que ampliar el periodo de transición.



La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que el miércoles se reunió con Johnson, advirtió que es “imposible” negociar un tratado comercial completo en ese periodo de tiempo.



El portavoz de la oposición laborista para el Brexit Paul Blomfield urgió al gobierno de Johnson a afrontar la negociación “con sensibilidad y precaución”.

“Abandonar la Unión Europea no significa que el Brexit ya esté hecho. Hemos completado la primera etapa, la salida, pero la fase difícil está por venir”, afirmó Blomfield.

“Imposible” acordar en un año

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, advirtió este miércoles que es “imposible” lograr un acuerdo comercial completo antes de que termine este año, el plazo establecido para negociar la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).



Von der Leyen mantuvo en Londres su primer encuentro cara a cara con el primer ministro Boris Johnson, en el que ambos tantearon el terreno en vistas a la negociación comercial que se abrirá una vez que el Reino Unido se retire de al UE el 31 de enero próximo.



Tanto Johnson como Von der Leyen aprovecharon la visita de la política alemana para poner sobre la mesa sus posiciones de partida en la negociación, que se prevé compleja y cuyo resultado debe quedar aprobado antes de diciembre de este año, si no se solicita una extensión. Dado que el primer ministro británico insiste en que no tiene intención de pedir esa prórroga, Von der Leyen subrayó que en ese caso deberán establecerse prioridades en la negociación: “Es básicamente imposible negociarlo todo”, esgrimió.



El diálogo no será un escenario de “todo o nada”, sostuvo la presidenta de la CE, que aseguró que trabajará día y noche para lograr “un nuevo tratado verdaderamente amplio y ambicioso” entre el Reino Unido y el bloque.