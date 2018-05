Histórica cumbre Trump-Kim será el 12 de junio en Singapur

Singapur, 12 de junio de 2018. El lugar y la fecha serán recordados por la histórica cumbre que mantendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El propio Trump confirmó la locación y el día ayer jueves, tras recibir a los tres ciudadanos estadounidenses liberados esta semana por el régimen de Kim.

Singapur es una pequeña y próspera ciudad-estado de 5,6 millones de habitantes ubicada al sur de Malasia.

"La muy esperada reunión entre Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. ¡Ambos trataremos de convertirla en un momento muy especial para la paz mundial!", dijo Trump en Twitter.

Poco antes de las tres de la madrugada del jueves en Washington (las 4 en Uruguay), el presidente y la primera dama Melania Trump subieron a bordo del avión en el que acababan de llegar los tres liberados estadounidenses a la base área de Andrews, cerca de la capital de Estados Unidos. El avión del secretario de Estado Mike Pompeo, que realizó su segundo viaje a la capital norcoreana en pocas semanas, había aterrizado unos minutos antes.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud hacia el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Pompeo y el pueblo estadounidense por traernos de vuelta a casa", afirmaron los tres liberados en un comunicado transmitido por el Departamento de Estado mientras viajaban hacia Washington. "Que Dios bendiga a Estados Unidos, la mejor nación del mundo", agregaron.

Dos de los liberados, el experto agrícola Kim Hak-song y el exprofesor Tony Kim, fueron arrestados en 2017, mientras que Kim Dong-chul, un empresario estadounidense nacido en Corea del Sur y pastor de unos 60 años, había sido sentenciado a 10 años de trabajos forzados en 2016.

Corea del Norte les otorgó una "amnistía", precisó un funcionario estadounidense.

"Estaba sobrentendido que podíamos obtener la liberación de estas tres estupendas personas durante la reunión y traerlas a casa", dijo Trump. "Fue lindo de su parte liberarlos antes del encuentro. Francamente, no pensamos que esto iba a ocurrir. Y ocurrió", agregó el mandatario.

Al comentar el giro que han dado las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, Trump dijo: "Estamos comenzando una nueva base... liberó a los muchachos antes. Es una gran cosa. Muy importante para mí". "Y creo que realmente tenemos una muy buena oportunidad de hacer algo muy significativo y si alguien hubiera dicho esto cinco, diez años atrás, incluso un año atrás, habríamos dicho que esto no era posible", indicó para añadir: "Han pasado muchas cosas buenas".

Según analistas, la liberación de los tres estadounidenses da una muy necesaria victoria diplomática a Trump. "Era absolutamente imperativo que la administración Trump se asegurara la liberación de los tres estadounidenses mucho antes de cualquier cumbre", afirma Jean Lee, analista del Centro Wilson.

Pacto de paz.

La muy esperada cita debe centrarse en debatir el programa de armas nucleares norcoreano, al que Trump exigió que Kim renuncie irreversiblemente. Pero Kim ha dado pocos indicios de lo que está dispuesto a conceder o lo que va a exigir a cambio. Corea del Norte ha insistido en que Estados Unidos retire su apoyo a Corea del Sur, donde están estacionados más de 30.000 militares estadounidenses.

En una reunión en abril en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas (DMZ), la tercera desde el fin de la guerra entre mandatarios del Norte y del Sur, Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in reafirmaron su compromiso con una "desnuclearización completa" de la península. Convinieron además en mantener conversaciones con Estados Unidos, y posiblemente con China, para lograr un pacto para fin de año.

La guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio pero sin un tratado de paz.

Trump ha asegurado que no hará "concesiones" antes de su reunión con Kim, pero también se ha deshecho en alabanzas y gratitud al líder norcoreano tras la liberación de los tres estadounidenses, algo que ha generado suspicacia entre la oposición demócrata. "No podemos dar crédito al régimen norcoreano por devolvernos a estadounidenses que nunca deberían haber sido detenidos", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien pidió a Trump que no sienta "que tiene que darle nada a cambio a Kim Jong-un".

Universidad norcoreana creada por religiosos

La universidad donde trabajaban como docentes dos de los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte es singular: una institución fundada y financiada por cristianos extranjeros en un país que denigra la religión. La Universidad de Ciencias y Tecnología de Pyongyang (USTP) fue creada por James Kim, un evangélico estadounidense-coreano que estuvo detenido por Corea del Norte bajo sospecha de ser un espía de Washington. Los ciudadanos norcoreanos son los únicos que pueden inscribirse en esa universidad, conocida por acoger a muchos hijos de la élite del país. La USTP abrió en 2010. Según su página internet, acoge a 560 estudiantes y cuenta con 100 "voluntarios internacionales", muchos de los cuales llegan a ella por mediación de organizaciones religiosas.

La Constitución de Corea del Norte contempla la libertad religiosa pero en la práctica no existe.

Principales acciones de la política exterior de Trump

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán es una nueva acción diplomática de su gobierno que se suma a una serie de movidas en materia de política exterior del presidente, caracterizadas más por un deseo de patear el tablero.

Transpacífico.

Honrando su promesa de campaña, Trump anunció en su primer día de gobierno el retiro de Estados Unidos del acuerdo Transpacífico (TTP) —negociado por su predecesor, Barack Obama— alegando que exponía al país a una competencia injusta. Un año después de llegar a la Casa Blanca y de que los otros 11 miembros firmaran el acuerdo —que aún no entró en vigor— Trump cambió el tono y sugirió que estaba abierto a volver a unirse si Estados Unidos conseguía cambios de los que no llegó a dar detalles.

TLCAN (Nafta).

Tras calificar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), vigente desde hace 24 años, como un "desastre" y el "peor acuerdo comercial posiblemente jamás firmado" por Estados Unidos, Trump exigió el año pasado renegociarlo. México, Canadá y Estados Unidos buscan rediseñar el acuerdo, pero se han encontrado con fuertes obstáculos y las conversaciones han encallado en los últimos meses. Canadá y México se oponen a la exigencia de Estados Unidos de elevar la proporción de componentes nacionales en los automóviles de fabricación estadounidense, así como eliminar un mecanismo de dispu-ta comercial.

Clima.

El compromiso de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático, impulsado durante la administración Obama, dio un giro de 180 grados en junio de 2017, cuando Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Mientras anunciaba esa decisión, aseguraba no obstante que estaba abierto a una renegociación del acuerdo, pero su gobierno no ha dado pasos hasta ahora en ese sentido. Mientras tanto, más de 190 países que todavía están dentro del pacto contra el cambio climático tratan de limitar el calentamiento global "muy por debajo" de los dos grados Celsius.

Jerusalén.

Trump reconoció el año pasado a Jerusalén como la capital de Israel, declaración que recibió la condena inmediata de la comunidad internacional y los palestinos, quienes ven a Jerusalén Este como capital de su futuro estado. El próximo 14 de mayo Estados Unidos concretará el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, coincidiendo con el 70° aniversario de la creación de Israel.

Corea del Norte.

Tras meses de retórica belicista entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el presidente estadounidense anunció que los dos celebrarían una cumbre, algo que el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, calificó de "milagro". El avance se produjo tras una escalada alimentada por varios ensayos balísticos y una prueba nuclear por parte del régimen de Kim. La cumbre será el 12 de junio en Singapur.

Siria.

Trump dijo el mes pasado que quería "retirar" las tropas de Siria, pero altos oficiales militares aseguraron rápidamente que no había cambios en la misión para derrotar al grupo yihadista Estado Islámico (ISIS), y que las fuerzas de Estados Unidos permanecerían allí. Trump ha ordenado dos ataques con misiles contra el régimen del presidente sirio Bashar al Asad, después de haberlo acusado de usar armas químicas. El ataque más reciente, en abril, se ejecutó con la asistencia de fuerzas británicas y francesas.

Irán.

Como candidato y hasta que juró el cargo de presidente el 20 de enero de 2017, Trump vilipendió el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su sigla en inglés). El presidente calificó el JCPOA como una "locura", en parte porque las restricciones de actividades nucleares de Irán comenzaban a expirar en 2025. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de los líderes europeos, incluidos el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, Trump hizo el martes lo que muchos esperaban que hiciera: salir del acuerdo y restablecer las sanciones a Irán. Su decisión fue seguida por una escalada bélica en Medio Oriente (ver página A3).