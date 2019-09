La historia de la niña secuestrada cuando tenía 4 años y que encontró a su madre en Facebook 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola hija, quiero que sepas que te sigo buscando, te arrebataron de mi vida cuando tenías 4 años, ahora tenés 28, naciste el 4 de enero de 1991 en el hospital Vélez Sarsfield (Argentina), tal vez te sientas identificada con la foto que voy a poner, te pareces mucho a mí, y a tus tíos".



Ese fue el mensaje que la madre de Marina Fernanda Aragunde le envió a su hija a través de un video que publicó en varias redes sociales, entre ellas en dos grupos de Facebook llamados "Buscamos a Marina Fernanda Aragunde" y "¿Dónde estás?".



Junto con el video hay fotos, hay recuerdos y hay textos que retratan el dolor de la madre a la que le robaron a su hija, en una aparente venganza de narcotraficantes.



"Me reconozco en una foto de Facebook en el grupo '¿Dónde estás?'. Hablo con ella por privado y le empiezo a brindar muchísimos datos", explicó Marina en un testimonio brindado al Canal 3 de Argentina y difundido por Clarín.



Marina Fernanda, rebautizada Valeria por sus secuestradores, tenía cuatro años cuando la secuestraron del jardín de su casa en Marcos Paz. Pese a que la policía la buscó por mucho tiempo, nunca dieron con ella.

La historia de Marina Fernanda ganó las tapas de los diarios en febrero de 1995. "Fue un ajuste narco entre mi abuelo paterno y las personas que me secuestraron", contó. Ocho meses después de que se la llevaran su padre y su abuelo, Fernando y Horacio Esquivel, fueron detenidos acusados de integrar una banda que asaltaba comercios y traficaba droga.



Ahora, 25 años después, decidió romper el silencio porque sus secuestrados la están amenazando y tiene mucho miedo. También, porque está convencida de que "uno nace con el derecho a saber quién es" y su testimonio puede "ayudar a quienes estén atravesando una situación similar".

El video de su madre.

"Tu nombre verdadero es Marina Fernanda Aragunde, te decían Culi, ese era tu apodo, y tu tía Andrea es tu madrina, le decías Andy. Tu papá se llama Fernando, tu abuelo paterno Horacio, tu abuela materna Elsa, pero le decías Mecha y tu abuelo materno Jorge. Le pido a Dios que me estés buscando y que tengas recuerdos, porque es imposible que te olvides, eras muy despierta y tenías mucha memoria", siguió la mujer.

El mensaje llegó. La joven que vive en la provincia de Rosario se contactó con su madre biológica. "Hablé con ella por privado", contó Marina Fernanda. También relató la primera vez que la vio. "Es como que se te completa el alma y son recuerdos que te vienen. No me acordaba de ella, se me venían formas de los cuerpos pero no las caras, pero sí la reconocí cuando le vi las manos, el roce de la piel, fue muy fuerte", contó Marina Fernanda.



"La gente que busca a un hijo, a un hermano o algo, que lo busquen, que no pierdan esas esperanzas, porque va a aparecer. No pierdan esas esperanzas, porque mi mamá me encontró después de 24 años", dijo al final en su relato.