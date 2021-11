La historia del falso médico que engañó a un Ejército y a dos países

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la documentación del teniente médico E. D. V. C. no era verdadera ni la fecha de nacimiento, según el auto del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 de España que lo procesó por deslealtad. En su DNI figuraba como nacido en 1983, cuando lo hizo en 1987. Su edad real no cuadraba con la fecha en la que supuestamente se había diplomado en Enfermería por la Universidad de Cádiz, en 2006, con solo 19 años. Con el supuesto título de enfermero en el bolsillo, en mayo de 2007 se inscribió en el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y ejerció esta profesión en el Hospital Infanta Sofía entre septiembre de 2009 y octubre de 2011. E. D. V. C. permaneció como colegiado hasta octubre de 2017.

Sin embargo, para esta última fecha, su carrera en el campo sanitario ya había dado un salto. El presunto enfermero se trasladó al Reino Unido en una fecha sin determinar. Allí, tras presentar una certificación académica personal supuestamente falsa de la Universidad Complutense de Madrid, fue autorizado a ejercer la medicina y aparece registrado desde 2014, como médico residente temporal, en el General Medical Council, el organismo público que mantiene el registro oficial de médicos en Reino Unido.



De vuelta a España, en 2017, para trabajar como médico no presentó su presunto título de la Universidad Complutense, cuya autenticidad hubiera resultado fácil comprobar, sino una titulación, supuestamente falsa, de la universidad inglesa de East Anglia, en Norwich. En ella constaba como “logro académico alcanzado” por E. D. V. C. una licenciatura en Medicina y Cirugía.



El Ministerio de Sanidad dio por bueno el título británico y, en aplicación de la directiva 2005/36/CE, emitió el 26 de septiembre de 2014 el certificado de reconocimiento profesional que le habilitaba para ejercer como facultativo en España. Entre mayo y agosto de 2017, actuó como Médico Interno Residente (MIR) de primer año cursando Medicina de Familia y Comunitaria en el Hospital de Guadalajara. El 5 de mayo de ese año se afilió al Colegio de Médicos de Guadalajara.

No contento con eso, el 31 de mayo de 2017 presentó su solicitud en el proceso selectivo para ser médico militar. El 18 de septiembre fue admitido como alumno de la enseñanza militar de formación en la especialidad fundamental de Medicina, en la modalidad de ingreso con titulación previa, tras aportar el título que supuestamente había obtenido en East Anglia.



Concluida su formación como militar de carrera de la escala de oficiales, empezó a ejercer como teniente médico en la Agrupación de Apoyo Logístico de Zaragoza (AALOG 41) el 26 de julio de 2018. Incluso fue destinado a zona de operaciones con el contingente militar en Irak del 21 de agosto al 25 de noviembre de 2019. Y siguió su periodo de formación como médico militar en la especialidad de Anestesiología y Reanimación desde el 1 de junio de 2020.



En julio de este año, E. D. V. C. se encontraba cursando dichos estudios en el Hospital Central de la Defensa (el Hospital Gómez Ulla, en el barrio madrileño de Carabanchel) cuando fue detenido por la Guardia Civil. El auto de procesamiento dictado por la juez Patricia Moncada no explica cómo surgieron las sospechas sobre su falsa titulación, pero sí que la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Jurisdicción Militar presentó un atestado en el que explicaba que el teniente había hecho uso de un falso título de medicina para acceder al Cuerpo Militar de Sanidad y que, al menos desde el 1 de julio de 2018, venía ejerciendo como médico.

La Universidad Complutense certificó que no le constaba que hubiera obtenido el título de Medicina y que solo se matriculó el primer año en el curso 2008-2009, superando únicamente la asignatura de libre configuración “Sanidad en Seguridad y Defensa”. También sería falso el título de Medicine Bachelor and Bachelor of Surgery de la universidad inglesa de East Anglia, en la que nunca habría cursado estudios. Y tampoco en la Universidad de Cádiz hay constancia de su supuesto título de enfermero.



La juez le acusa de un delito de deslealtad, que el Código Penal Militar castiga con seis meses a cuatro años de prisión y pérdida de empleo, y ha pedido que se le informe sobre la jurisdicción competente para investigar los supuestos delitos de intrusismo y falsedad documental, que habría cometido cuando trabajó en el hospital de Guadalajara. También le ha retirado el pasaporte y el arma y lo ha suspendido de funciones, para que no pueda seguir ejerciendo como médico militar.