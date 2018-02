Hijo de Moyano desafía a Carrió a probar denuncias

Las declaraciones de la diputada oficialista Elisa Carrió a El País el domingo tuvieron amplia repercusión en los medios de Argentina, en particular sus acusaciones contra Hugo y Pablo Moyano, padre e hijo que dirigen el poderoso sindicato de los camioneros en ese país. Carrió los considero "criminales" y parte de la "mafia sindical" en Argentina.

Ayer lunes, Pablo Moyano rechazó las declaraciones de Carrió y afirmó que al gobierno argentino le "dolió" la marcha del 21 de febrero pasado contra el programa económico del presidente Mauricio Macri.

En la entrevista con El País, Carrió dijo que Moyano "tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la Justicia".

"Estas declaraciones no nos asustan", afirmó ayer Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros. "Que lo demuestre en la Justicia o en un psiquiátrico. Que les explique a mis hijos que soy un asesino", agregó en diálogo con el portal Diario Veloz.

Carrió, aliada a Macri en la coalición Cambiemos, dijo que Hugo Moyano "es el jefe de la mafia sindical" en Argentina. "Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó.

Pablo Moyano replicó: "Ni Hugo ni yo fuimos funcionarios en la dictadura cuando mataban gente. Ella sí. Que Carrió demuestre que somos asesinos. Se nota que a los gorilas les dolió la marcha". Y agregó: "la calle es de los trabajadores, que no se aguantan el ajuste, ni los despidos".

Carrió también dijo que "el principal pacto" que tuvo Néstor Kirchner durante su gobierno "fue con Moyano" y que ese acuerdo "fue explícito hasta la misma muerte" del expresidente. "Por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país", remarcó. Y agregó: "Él (Moyano) comenzó a poner las condiciones hasta que empezó también a condicionar a Kirchner".

La expresidenta Cristina Kirchner también fue eje de críticas. "No la veo en la política", dijo Carrió, diputada por Coalición Cívica. "(Cristina) no tiene relevancia frente a un peronismo que se va unificando. El peronismo la odia a Cristina, el peronismo histórico, el peronismo de provincia. Ella odia a los PJ y los PJ la odian a ella. Así que eso divide. Lo que divide es ella", respondió.

Carrió también criticó al gobierno de Macri que integra, por demorarse, en su opinión, en hacer cesar al subsecretario de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, cuando se supo que tuvo una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares. EN BASE A LA NACIÓN, GDA