Hezbolá amenaza con atacar a Israel

El jefe del Hezbolá libanés, Hasan Nasralá, amenazó ayer lunes con atacar “ampliamente” a Israel.



“Ya no hay línea roja”, dijo Nasralá, un día después de un ataque con misiles antitanque realizado por sus combatientes. “Ayer, la resistencia rompió la más grande línea roja de Israel”, añadió.

“El mensaje es claro: si ustedes atacan, todas las fronteras, sus soldados, sus colonias, la frontera, el interior (del territorio) o su corazón, podrán ser amenazados y convertirse en objetivos”, precisó Nasralá.



Hezbolá difundió ayer lunes en su cadena de televisión, Al Manar, un video que mostraba presuntamente el ataque con misiles antitanque. Una voz que comentaba las imágenes aseguró que a este primer misil, de tipo Kornet, lo había seguido un segundo lanzado desde otra posición.



El ejército israelí -que aseguró que los disparos del Hezbolá no causaron ni muertos ni heridos- replicó con el disparo de 100 obuses hacia “las fuentes de esos bombardeos”, en el sur de Líbano, provocando únicamente incendios.



¿Existe el riesgo de un conflicto abierto, como la sangrienta guerra que opuso a los dos contendientes en 2006? ¿O esta escalada, minuciosamente calculada según los expertos, no pasará del terreno de las represalias limitadas?



Los analistas apuestan por esta última hipótesis, pero advierten que Israel y el movimiento libanés chiita Hezbolá no son los únicos en decidir.



Hezbolá, peso pesado de la vida política en Líbano, es la única facción que no ha abandonado su arsenal militar tras la guerra civil en el país (1975-1990). Aliado de Irán -otro enemigo mayor del Estado hebreo-, Hezbolá apoya al régimen de Bashar Al Asad en el conflicto en Siria, país vecino de Líbano e Israel.



La acción de Hezbolá este fin de semana contra Israel “fue claramente una réplica calculada, contenida”, según Amal Saad, profesora de ciencias políticas en la universidad libanesa.



Hace una semana, el número dos de Hezbolá, Naim Qasem, dijo que el “ambiente no es de guerra” sino más bien de “replicar a una agresión”. En todo caso, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dio la orden al ejército de estar “preparado para cualquier opción”.