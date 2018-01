Hawley, la "Sherlock Holmes" del alpinismo

Hawley estaba considerada la autoridad por excelencia de los ascensos a la cordillera más alta del mundo. Fundó la Base de Datos del Himalaya, un meticuloso archivo con todas las expediciones que han escalado esta cordillera en Nepal.

En cada temporada de ascenso, Hawley, al volante de su Volkswagen Beetle azul celeste de 1965, conducía hasta los hoteles de los alpinistas en Katmandú para registrarlos e interrogarlos antes y después de sus expediciones. "Imagino que soy bastante contundente, voy al lugar y si alguien cree que puede escapar a mis preguntas, puede pensárselo dos veces", había dicho a la AFP en una entrevista en 2014.

Elizabeth Ann Hawley nació el 9 de noviembre de 1923 en Chicago. Estudió en Universidad de Michigan y tras su graduación en 1946 se mudó a Manhattan, donde consiguió un trabajo como investigadora de la revista Fortune.

Pero el trabajo la aburría, así que se fue a ver mundo en 1957. Y acabó llegando en febrero de 1959 a Nepal. Allí Hawley se convirtió en corresponsal de la agencia de noticias Reuters y consiguió su primera gran primicia durante la expedición estadounidense al Everest en 1963.

En 2014, Nepal bautizó una montaña de 6.182 metros de altura en su honor: el Pico Hawley en el noroeste del país. "Me retiraré cuando me muera. Es posible que sea lo mismo", afirmó Haw-ley en su libro The Nepal Scene, una compilación de noticias mensuales que escribió desde 2007.