¿Qué hacían los Kirchner los días que recibían las coimas?

Algunas de las anotaciones del chofer Oscar Centeno coincidían con fechas emblemáticas de la gestión kirchnerista. Anuncios, lanzamientos y tratamientos de controvertidas leyes marcaban la agenda política mientras, de manera subterránea, se desplegaba un sistema de recaudación de bolsos de dinero. Así surge del análisis de los cuadernos en los que el empleado de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido, registraba todos los movimientos de lo que ocurría en su vehículo.



14 de mayo de 2009

Registros de Centeno: entrega en el departamento de los Kirchner, en la calle Uruguay

20:00 Ministerio lo lleve al Ing Ezequiel García y al Licenciado Roberto Baratta a Bouchard 547 - Piso 26, donde subió el Licenciado y lo esperamos con García en el 2do Subsuelo; luego el Licenciado bajo con dos bolsos lleno de dinero; luego fuimos a Maipú 741 - 1º “B”, donde bajaron el Ing y el Licenciado, y trajeron dos bolsos con dinero también (mientras los esperaba observé los otros bolsos anteriores y comprobé que poseian dinero, seria aproximadamente 1.300.000 U$S dolares; cada uno) luego fuimos a Uruguay 1306, donde llegamos juntos al auto que venía Daniel Muñoz en un HONDA color rojo chapa GXU055; en el lugar bajo Baratta con los bolsos y los entrego a Muñoz (mientras ibamos a Uruguay previo a la entrega Baratta se sento en el asiento trasero y sacaba dinero de los bolsos que le entregaron y los ponía en el suyo personal); luego lo lleve al Lic a su dpto, y luego lo lleve a García al country LOS OMBUES frente al Abril; donde lo deje en su nueva casa muy lujosa, la cual se la ponderé; luego me fui a casa.



En Argentina: Néstor Kirchner se lanza como diputado

Pasadas las 19 de ese día, Néstor Kirchner lanzaba formalmente su candidatura a diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV) en el Teatro Argentino de La Plata. “Con el corazón en la mano les dije que no iba a dejar las convicciones y las ideas en la puerta de la Casa Rosada. Creo haberlo hecho, con fuerza y con pasión”, dijo emocionado. Al final, con tono épico, el mensaje fue para Cristina: "Aquí estamos Presidenta, bajo su conducción, para profundizar la transformación".



8 de octubre de 2009

Registros de Centeno: bolsos en la quinta de Olivos

20:00 Ministerio lo lleve al Lic a encontrarse con Ezequiel Garcia y Hernan Gomez en Salguero y Alcorta; primero subió a mi auto Hernan Gomez y le dejó dos cajas con dinero una 176.000 U$S (dolares) y la otra 170.000 U$S (dolares); luego le paso un bolso Ezequiel García y le dijo de camioneta a auto que eran 930.000 U$S (dolares); luego lo lleve al Lic a la quinta de Olivos, donde le entregó todo el dinero el Licenciado Baratta a Daniel Muñoz; y este ultimo salió con el dinero de la quinta en un Honda civic rojo GXU 055; luego el Lic se reunió con Néstor Kirchner, luego lo lleve al Lic a su dpto y me fui a casa.



En Argentina: Ley de medios y clima enrarecido

La ley de medios estaba en el centro de la escena política. Faltaban horas para su tratamiento en el Senado. Por esas horas, se vivía un clima enrarecido por los inesperados y sugestivos cambios de posición de varios legisladores. La oposición denunciaba supuestas "maniobras oscuras" del oficialismo para cooptar votos.



28 de octubre de 2009

Registros de Centeno: recibe el dinero el secretario privado de Kirchner

18:10 Ministerio lo lleve al Lic y Nelson a Balcarce 453 al sindicato de Luz y Fuerza luego a las 19:15 salieron y Nelson se bajo en el ministerio y el Lic continuó conmigo y lo lleve a buscar a Hernan a Ugarteche 3260; luego que Hernan le entregara el bolso con dinero, se bajo a las dos cuadras y nosotros continuamos a Uruguay 1306, donde lo esperaba al Lic; Daniel Muñoz estaba en un Honda civic rojo GXU 055, luego de la entrega del dinero; lo lleve al Lic a su dpto y me fuí a casa



En Argentina: Cristina anuncia la Asignación Universal por Hijo

Un día después, Cristina Kirchner anunciaba la creación de la Asignación Universal por Hijo. "Esto constituye un paliativo para aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente", expresó en un acto en la Casa Rosada transmitido por cadena nacional. Afirmó que el plan se ponía en marcha gracias a que el Estado había recuperado la administración de los fondos jubilatorios.



27 de mayo de 2010

Registros de Centeno: el día que pensaron que los estaban siguiendo

14:55 Del ministerio lo lleve al Lic Baratta y al Ing Ezequiel Garcia a AZUCENA VILLAFLOR y AIME PAINE, en el lugar nos esperaba una persona que nos pregunta si venian por “goycochea”; y el Lic le dice que si, esta persona nos dice que bajemos al 2do subsuelo que nos esperaban y se sube a mi auto y bajamos; estaba otra persona al lado de un Passat gris claro; nos dicen que pongamos el auto nuestro a la par del otro; en el lugar dice Garcia que bajaba él a recibir el bolso con dinero porque había cámaras; luego se vuelve a subir con el bolso, que tenía 1.300.000 U$S (un millon trescientos mil dolares) y salimos; pero antes nos previenen que a la derecha habia un control de prefectura y Baratta dice no te hagas problemas porque ponemos el cartel oficial de circulación. El Lic Baratta me dice que vayamos al encuentro de Hernan Gomez que estaba con otro bolso, de recaudación antigua; pero cuando llegamos a la altura de Retiro, le digo al Licenciado que nos estan siguiendo una camioneta HILUX TOYOTA 634 y me dice que la pierda, que la deje atrás y acelero y me tiro a la derecha y me escapo y el Lic Baratta llama a Fabián Gonzalez el jefe de la custodia del ministro De Vido y le pasa los datos de la camioneta hasta que lleguemos a la casa del ministro y ahí, si esta camioneta nos seguía, ellos la dentendrían. Y fué cuando me dice que luego vayamos a su dpto y le dijo tambien a Hernan Gomez que nos espere ahí en Coronel Díaz 2355; el Lic estaba preocupado por la camioneta y lo llama al ministro De Vido y le comenta lo sucedido y el ministro dice que tengamos los ojos bien abiertos y que salgamos de la zona.



En Argentina: los Kirchner cierran los festejos por el Bicentenario

Por esos días, el matrimonio presidencial cerraba los festejos por el Bicentenario. La cena de gala ofrecida en la Casa Rosada contó con más de 200 invitados, entre ellos mandatarios extranjeros, políticos y hombres de negocios. Entre los empresarios que se sentaron en la mesa de Julio De Vido estaba Carlos Enrique Wagner, hoy detenido en la causa.



27 de julio de 2010

Registros de Centeno: recaudación y reunión con López

19:00 Del ministerio lo lleve al Lic Baratta y Nelson a la Quinta de Olivos; el Lic se reunió con el Dr Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana, tambien estubo el Ing Lopez secretario de Obras Publicas; luego de una hora y 15 minutos los traje al Lic a su dpto y Nelson se bajo despues a la vuelta del domicilio del Lic y se subió al auto que lo llevo a su casa y yo tambien me fui.



En Argentina: los Kirchner con Maduro

En Olivos, Néstor y Cristina Kirchner se reunían ese mismo día con el entonces canciller Nicolás Maduro. El funcionario venezolano buscaba apoyo regional ante las acusaciones de Colombia sobre la presunta connivencia del gobierno de Hugo Chávez con las FARC.