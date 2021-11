Habló el “hombre gato”: “Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza”, dijo el acusado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ciudadano israelí Gilad Pereg, acusado de matar y enterrar a su madre y su tía en el fondo de su casa de la de Guaymallén, en Mendoza y quien es ahora conocido como "el hombre gato", dijo ese martes que su madre le “habla en la cabeza”, que cree que “está viva” y que “la Fiscalía y la Policía ocultaron los cuerpos” en su terreno.

“Me culpan porque vivo de forma rara, precaria, de forma no común como la de ustedes”, dijo el acusado ante el jurado popular que lo juzga por doble homicidio, en lo que es su primera declaración judicial desde que fue detenido en 2019, según informó la agencia de noticias Télam.

Vestido con una camiseta roja y la mirada hacia el suelo, Pereg ingresó minutos antes de las 13:00 en la sala de audiencias del Polo Judicial de Mendoza, que no pisaba desde el primer día del debate, el 26 de octubre pasado, cuando fue desalojado por maullar sin parar.



A instancias de su defensor, Maximiliano Legrand, el acusado habló de cómo era su vida en Israel antes de radicarse en Guaymallén: “Fui al Ejército y vi todo lo malo que hacen. Fui al psiquiatra del Ejército para salir de ahí. Me tuvieron internado cuatro días y luego me soltaban, me hacía mal”, dijo. Con la ayuda de mi mamá decidí escapar de Israel. Ella me iba a mandar plata para vivir en otro país. Fui a Chile poco, luego a Buenos Aires y me fui porque había mucho tráfico”, explicó.



Después, el sindicado doble homicida comenzó a hablar de su madre, Phyria Saroussy, de 63 años, hallada asesinada junto a su tía, Lily Pereg, de 54, el 26 de enero de 2019 en los fondos de la vivienda donde vivía el acusado.



“Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé donde están. La Policía y la Fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada y justo el sábado encontraron el cuerpo”, dijo en referencia a que él ya había sido detenido.



“Ella está viva. No sé qué encontraron o no. Yo sé que está viva”, dijo, con énfasis, Pereg según Télam.



El acusado sostuvo que cree que lo “culpan” porque vive “de forma rara, precaria”, “no común”, y al referirse a su madre, expresó: “Es mi vida. Jamás podría vivir sin madre. Yo vivía gracias a ella. Ella me enviaba dinero para poder sobrevivir. No tengo como vivir sin ella”.



La declaración de Pereg fue interrumpida brevemente para dar lugar a un cuarto intermedio dispuesto por la jueza técnica que guía el juicio por jurados, Laura Guajardo.