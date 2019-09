Hablan policías que detuvieron a Daniel Puccio: dijo que estaba preparado para morir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La familia Puccio, también conocida como el clan Puccio, tiene libros, series y películas. Es mucho lo que se sabe de todos los integrantes tanto de los involucrados en los crímenes como los que no.

Pero hay dos voces que no siempre son tenidas en cuenta a la hora de contar el relato de lo ocurrido: las de Carlos Arias y Liliana Zunino, ambos policías que participaron de la detención de Daniel “Maguila” Puccio.



"Maguila" vivía en Australia y había viajado nuevamente a Argentina para unirse a su padre, Arquímedes Rafael Puccio y participar de la banda, después de que ya hubieran realizado varios secuestros.

Los dos policías relataron el momento en el que llegaron a la casa de la familia, ubicada en las calles Mariano Acosta y José Bonifacio (Floresta), con el objetivo de realizar una "inspección policial" el 23 de agosto de 1985, según contaron a Infobae.



En el momento en que llegaron se desató un intercambio violento entre el subcomisario Luis Rubén Motti y "Maguila", que intentó hacerle un tackle para sacarle el arma. En ese momento Zunino le apuntó a la cabeza.

"Estoy preparado para morir", le dijo "Maguila" a la oficial, que en ese momento tenía 30 años. "Y yo estoy preparada para matarte", le respondió la policía sin dejar de mirarlo.



"Si agarraba el arma de mi compañero no me iba a quedar más remedio que disparar. Que un chico de 23 responda que está preparado para la muerte, quiere decir que estaban dispuestos a todo", contó Zunino.

Esa noche también participó de la detención el comisario Carlos Arias, que llegó en el momento del forcejeo. "Yo llegué justo cuando estaban deteniendo a "Maguila". Era un gorila fortachón en serio. Estaba forcejando con el subcomisario", aseguró.



Arias dijo que fue él quien le puso las esposas a Puccio y negó que en algún momento el joven amenazara con dinamitar su casa. "Yo no la escuché a esa frase. Es más, con altanería me dijo: 'Que las esposas no me ajusten ni me dejen marcas'”.



En el momento en que llegó la policía estaba secuestrada, en el sótano, la empresaria Nélida Bollini del Prado que sobrevivía encadenada desde hacía 32 días. Ella fue la cuarta víctima del clan.



Entre 1982 y 1985, los Puccio habían secuestrado y matado a los empresarios Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum.



"Creo que Maguila hubiese seguido delinquiendo", aseguró Zunino y lo mismo piensa Arias. "Se sumó tarde al clan, para el último secuestro, pero estaba al tanto porque le mandaban cartas. Iban a haber más secuestros. No iban a parar. Se quedaban sin plata, y golpeaban de nuevo. Habrá qué investigar qué estaba haciendo Maguila ahora. Usar un nombre falso no es de gente honesta", dijo.



"Maguila" fue arrestado en Brasil acusado de uso de documento falso el 16 de setiembre de este año, informaron este martes fuentes oficiales. Según fuentes policiales, el argentino fue detenido el lunes en un retén policial en la ciudad de Itú, interior del estado de San Pablo, luego de que presentara un documento de identidad falsificado al ser abordado dentro de un ómnibus.