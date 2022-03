Guerra Ucrania-Rusia: Biden dijo que “la victoria no llegará ni en días ni en meses” 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer sábado a Occidente que se arme de “valor” para una larga guerra en Ucrania y reconoció que la victoria no llegará ni en días ni en meses. “En esta batalla, debemos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días y meses. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante”, dijo en un discurso en el Palacio Real de Varsovia, ante entre 750 y 1.000 personas.

En el mismo discurso, avisó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que habrá consecuencias si sus tropas se adentran “un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN”. Agregó que Putin “no puede permanecer en el poder”, siendo esta la primera vez que Washington pide un cambio de Gobierno en Rusia por la guerra en Ucrania.

Ese mismo día, Biden se reunió con el presidente polaco, Andrzej Duda, a quien reiteró el “compromiso sagrado” de Estados Unidos con el pacto de defensa colectiva de la OTAN, en un mensaje destinado a los países fronterizos de Ucrania preocupados por la ofensiva rusa.



También se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Ucrania en el Hotel Marriott, en la primera cita en directo con altos funcionarios de Kiev desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero.



Asimismo Biden mantuvo un encuentro con refugiados ucranianos en Varsovia, en el que calificó a Putin de “carnicero”. No es la primera vez que Biden usa este tipo de palabras al referirse a Putin, considerado el principal responsable de la invasión rusa de Ucrania, que ha dejado miles de muertos. En los últimos días se refirió a él como “criminal de guerra”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso sobre la guerra rusa en Ucrania. Foto: AFP.

Nuevas explosiones.

Moscú dio el viernes por completada la primera fase de la operación militar en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, y concentra ahora sus esfuerzos en la “liberación” del Donbás, región donde se encuentra Lugansk, sin embargo los ataques a otras partes de Ucrania han continuado.



Biden emitió dudas sobre el anuncio del ejército ruso de que la ofensiva rusa en Ucrania se centraría en adelante en la región oriental de este país.



Ayer sábado, las autoridades de Leópolis han informado que tres nuevas explosiones se han escuchado en las proximidades de la ciudad, después de un ataque con misiles que causó cinco heridos. El jefe de la administración militar de Leópolis, Maksym Kozytsky, confirmó este segundo ataque aunque no ofreció detalles sobre la localización exacta, e instó a la población a permanecer en los refugios.

Leópolis, considerada la capital del occidente del país, se ubica a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia y acoge gran parte del flujo de refugiados que intentan salir del país.



“Como resultado del bombardeo, una de las instalaciones industriales de almacenamiento de combustible se quemó. Los edificios residenciales próximos no quedaron dañados”, informó Sadoviy, sobre las consecuencias del primer ataque, que dejó también cinco heridos. Las autoridades también han pedido a la población no compartir en las redes sociales vídeos o fotos de lo ocurrido, junto con el mensaje: “recuerda que la inteligencia rusa recibe el 90 % de su información de las redes sociales”.



La ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania y relativamente libre de los combates hasta ahora, también sufrió dos ataques rusos ayer sábado, al tiempo que las autoridades ucranianas denunciaron un ataque deliberado por parte de las tropas rusas en la región de Lugansk, en el este del país, donde al parecer no se han producido heridos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso de forma remota en el Foro de Doha. Foto: AFP.

“Los rusos han atacado los almacenes de alimentos de Severodonesk”, afirmó el gobernador de la región, a través de un mensaje en Telegram.



De acuerdo con esa fuente, los ataques se han sucedido toda la semana, pese a lo cual las autoridades locales están enviando “todo lo necesario” para garantizar la llegada de alimentos a los sótanos y refugios.

Primera fase militar.

El alto mando militar ruso aseguró el viernes que, como resultado de una primera fase militar que supuestamente estaría concluyendo por parte de Rusia, las Fuerzas Armadas han bloqueado Kiev y Chernígov en el norte de Ucrania; Járkov en el este; Sumy en el noreste; y Mykoláiv en el sur. También informó de que la región de Jersón, en el sur, y la mayor parte de la región de Zaporiyia, en el sureste, están bajo pleno control de las Fuerzas Armadas rusas.



Sin embargo, las fuerzas ucranianas negaron por su parte que Rusia haya logrado bloquear Kiev y Chernígov.



En una comparecencia de prensa, el jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el coronel general Serguéi Rudskói, dijo que el potencial combativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania “se ha reducido considerablemente”, lo que permite “concentrar los esfuerzos en la consecución del objetivo principal: la liberación del Donbás”.

Rudskói indicó que durante ocho años en la zona de la llamada operación de las fuerzas conjuntas ucranianas en el Donbás estas prepararon una sólida línea de defensa escalonada, con fortificaciones de hormigón.



Las fuerzas ucranianas emplazadas en la zona han sufrido cerca de 16.000 bajas, 7.000 de ellas mortales, lo que representa el 26 % de su total de efectivos, según el jefe militar.



Rudskói informó de que 1.351 militares rusos han muerto en la “operación militar especial”. La nueva cifra es casi tres veces mayor a la que ofreció el Ministerio de Defensa el pasado 2 de marzo, que cifraba en 498 los militares rusos caídos en combate.

Un militar ucraniano hace guardia cerca de un almacén en llamas alcanzado por un proyectil ruso en los suburbios de Kiev. Foto: AFP.

Mientras, los muertos en el bando ucraniano superan los 14.000, según el coronel general ruso. “Durante el mes de acciones militares, sus bajas (entre muertos y heridos) superan las 30.000 personas”, agregó.



Las cifras sobre los muertos que dan a conocer Rusia y Ucrania son muy diferentes entre sí. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski afirmó que ha asestado “golpes intensos” a Rusia esta semana. Y Occidente da cuenta de que Rusia no ha podido avanzar en el territorio ucraniano con la facilidad que preveía, dado que la resistencia de Ucrania es alta. Informó que varios altos oficiales del ejército ruso han resultado muertos, lo que ha repercutido negativamente en el frente militar y en la imagen del Putin.

Foro de Doha.

Zelenski, acusó a Rusia de alentar una peligrosa carrera armamentística con el alarde que hace de sus armas nucleares tras la invasión a su país. Durante una intervención por videoconferencia durante el foro de políticos y empresarios de Doha, en Catar, Zelenski tocó otra veta sensible de la crisis, la dependencia energética de muchos países de Rusia, y pidió al país organizador, Catar, que aumente su producción de gas natural para evitar el chantaje de los rusos.



Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que la UE quiere “desarrollar una fuerte colaboración con los países del Golfo” en su objetivo a corto plazo de dejar de depender del gas y el petróleo proveniente de Rusia.



“Buscamos otros proveedores y aquí en el Golfo hay varios que pueden proveernos de petróleo y gas. Especialmente aquí en Catar”, aseguró Borrell en un encuentro con la prensa en el marco del Foro de Doha.



En este sentido, el diplomático español destacó que Catar va a incrementar su producción, pero eso llevará su tiempo: “Planeamos tener diversos proveedores pero no en un corto periodo de tiempo. Hay dos formas, darle el gas a otro cliente o producir más, y eso lleva tiempo”.



Al margen de nuevos proveedores en la región, Joe Biden se comprometió en la víspera a hacer todo lo posible por aumentar un 67,5% las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea en apoyo de los esfuerzos del bloque para desprenderse de los hidrocarburos rusos.



“Nuestra unidad (en la Unión Europea) nos permite buscar contratos colectivos. Son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero se pueden hacer. Y lo vamos a hacer. Seremos libres de la dependencia del gas y el petróleo de Rusia en un corto periodo de tiempo”, auguró Josep Borrrell.

Veteranos de guerra de Rusia El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado una ley que extiende el estatus de veteranos de guerra a lo que él llama “operación militar especial” en Ucrania.



La ley fue presentada por un grupo de senadores y diputados el pasado 22 y al día siguiente la Duma del Estado (Cámara Baja) y el Consejo de la Federación (Senado) la adoptaron por unanimidad.



La medida otorga al personal militar que participa en un operativo especial derecho a pagos mensuales y beneficios fiscales, viajes gratuitos en trenes, atención médica fuera de turno y acceso a servicios de sanatorio y balneario, además de beneficios para el pago de servicios públicos y otras medidas de protección social. La ley equipara a los soldados que combaten en Ucrania a los veteranos de Afganistán y Siria, entre otros.

Una niña duerme fuera de la estación de tren de la ciudad ucraniana de Lviv. Foto: AFP.

Fondos para refugiados ucranianos Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer sábado el lanzamiento de una recaudación de fondos internacional para los refugiados ucranianos, que culminará el 9 de abril con una “conferencia de donantes”, organizada conjuntamente por Bruselas y Ottawa.



“La campaña ‘Stand Up For Ukraine’ busca movilizar a gobiernos, instituciones, artistas, empresas e individuos para que asignen fondos destinados a apoyar los esfuerzos humanitarios en Ucrania y los países vecinos”, explicó la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en un comunicado de prensa firmado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Ambos dirigentes dijeron que respondían al llamado del presidente ucraniano Volodimir Zelenski para que el 9 de abril tenga lugar “una gran manifestación (...) en las redes sociales para apoyar a quienes se vieron obligados a huir de Ucrania”. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la ONG Global. Citizen . Casi 3,8 millones de personas han huido de Ucrania, en su mayoría hacia Polonia, desde la invasión del ejército ruso el 24 de febrero, según la ONU, que estima en otros casi 6,5 millones el número de desplazados dentro de Ucrania.



En total, unas diez millones de personas, más de la cuarta parte de la población, tuvo que abandonar sus hogares. [AFP]