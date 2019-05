La “guerra fría” entre EE.UU. y Rusia se calienta en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el caso venezolano, Estados Unidos y Rusia son actores de primer orden. A esta altura nadie que siga con atención la evolución de la crisis puede ignorar que Juan Guaidó no hace ningún movimiento sin el visto bueno de la Casa Blanca, y que Nicolás Maduro sigue de pie gracias a que el Kremlin no le patea el bastón. El levantamiento militar del martes y la nueva ofensiva de Guaidó contra Maduro, sirvió para que las dos potencias mostraran una vez más que sin ellas no habrá salida a la crisis.

De esto hablaron ayer miércoles por teléfono el secretario de Estado Mike Pompeo y su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Pompeo acusó el martes a Rusia de intervenir cuando Maduro estaba preparado para abandonar el país tras el levantamiento militar en apoyo a Guaidó. Según Pompeo, Maduro tenía todo pronto para irse a Cuba, pero los rusos le dijeron que se quedara.

Ayer miércoles Pompeo dijo que Estados Unidos está preparado para adoptar acciones militares en Venezuela. “El presidente ha sido claro como el cristal e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que Estados Unidos hará”, dijo Pompeo a Fox Business Network, aunque reiteró que Washington prefiere una transición pacífica con la salida de Maduro y el llamado a elecciones libres.

En tanto, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que Estados Unidos ha estado advirtiendo a Rusia y a Cuba en contra de una intervención en Venezuela y que les ha instado a retirar todas sus tropas del país. “Los rusos y los cubanos están encima de esto”, dijo Bolton en una entrevista con Fox News.

Protestas en contra de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Según el consejero de Seguridad, los rusos están “utilizando a los cubanos” como instrumento. “Les encantaría tener el control efectivo de un país en este hemisferio”, señaló. “No es ideológico; es solo una política de poder anticuada. Es por eso que tenemos la doctrina de Monroe, que estamos desempolvando en esta administración, por la que el presidente indicó anoche que los cubanos deberían pensar mucho sobre cuál es su papel”, agregó Bolton.

La doctrina Monroe es una política estadounidense del siglo XIX que se opone a la interferencia de las potencias europeas en el hemisferio occidental.

“Este es nuestro hemisferio”, dijo Bolton. “No es donde los rusos deberían estar interfiriendo”, agregó.

Los dichos de Pompeo sobre Rusia merecieron una dura respuesta del Kremlin. Lavrov advirtió en su conversación telefónica con Pompeo sobre “los pasos agresivos” de Estados Unidos en Venezuela, y subrayó que “la destructiva injerencia exterior, más aún con el uso de la fuerza, no tiene nada en común con los procesos democráticos”, según un comunicado de la Cancillería rusa. Además, sostuvo que “la injerencia de Washington en los asuntos internos de un país soberano y las amenazas a sus dirigentes son una burda violación del derecho internacional”.

La conversación telefónica entre los jefes de las diplomacias rusa y estadounidense tuvo lugar a petición de Pompeo.

Un manifestante con piedras en sus manos se cubre durante los enfrentamientos. Foto: Reuters

La embajada rusa en Venezuela aseguró que el Ejército continúa del lado de Maduro y negó que los especialistas militares rusos pudieran intervenir en los hechos que tienen lugar en Caracas.

Por su lado, el Departamento de Estado dijo que Pompeo enfatizó en su conversación con Lavrov “que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia”. El jefe de la diplomacia estadounidense urgió a Rusia a que cese el apoyo a Maduro.

Pese a que Pompeo agitó ayer la posible intervención militar en Venezuela, desde el Pentágono el mensaje fue otro. El almirante Craig Faller, responsable del Comando Sur, descartó una inminente intervención militar y aseguró que una transición democrática “está ya de camino”. El militar compareció ayer miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja para abordar los retos que afronta el Ejército estadounidense en América del Sur y Caribe. Faller sostuvo que los esfuerzos del Pentágono están centrados en cómo será “el día después” en caso de una hipotética salida de Maduro. “Una transición democrática está en camino”, aseguró el almirante.

Faller acusó a Rusia de suministrarle a Maduro “un salvavidas a través préstamos, de su apoyo técnico y militar y de su retórica”.

El apoyo militar de Rusia a Maduro quedó patentado a fines de marzo con la llegada a Venezuela de dos aviones con 99 militares al mando del mayor general Vasilly Tonkoshkurov. Esos aviones llevaban además 35 toneladas de material. Según Estados Unidos, los militares rusos tenían por misión reparar los misiles tierra-aire S-300, afectados por el apagón masivo del 7 y el 14 de marzo.

También se ha reportado el envío a Venezuela de mercenarios rusos integrantes del Wagner, una fuerza privadas que se encargaría de la seguridad de Maduro.

El régimen de Maduro ha inaugurado un centro de entrenamiento para pilotos de helicópteros rusos, y está construyendo una fábrica de ametralladoras del tipo Kalashnikov y una fábrica rusa de proyectiles, informó ayer el diario La Nación.

Cuba contra el "embargo total" y las "mentiras"

Cientos de miles de cubanos desfilaron este 1º de mayo en apoyo a su aliado venezolano y contra Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel y el jefe del Partido Comunista, Raúl Castro, encabezaron la marcha en la Plaza de la Revolución. “Daremos contundente, firme y revolucionaria respuesta a las declaraciones cargadas de amenazas, provocaciones, mentiras y calumnias del imperio yanqui. #Cuba ratifica que somos libres, soberanos, independientes y socialistas", dijo Díaz-Canel en un tuit antes de comenzar la marcha. Tras el fallido levantamiento el martes contra Nicolás Maduro, Trump amenazó con un “embargo total” a Cuba si no cesa su apoyo al régimen venezolano. “Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de #Trump contra #Cuba. No hay operaciones militares, ni tropas cubanas en #Venezuela. (...). Basta ya de mentiras”, respondió Díaz-Canel en Twitter.

PRESIDENTE DE BRASIL Jair Bolsonaro “Según la información que tenemos, hay una grieta (en el Ejército venezolano), que se está acercando cada vez más al alto mando. Es posible que seamos testigos de una erosión en el gobierno” de Maduro, dijo Bolsonaro.

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS Donald Trump Washington, que lidera la presión internacional para sacar a Maduro, mostró su apoyo a Guaidó. “Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y su libertad", dijo Trump.

PRESIDENTE DE ARGENTINA Mauricio Macri rgentina desconoce “la autoridad del dictador Maduro” y deseó “que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia” y “que la larga angustia que llevó al sufrimiento y al miedo a los venezolanos llegue a su fin”.