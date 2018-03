Guerra diplomática a Rusia por envenenamiento a espía

Estados Unidos se sumó ayer lunes a una veintena de países en la expulsión de 114 diplomáticos rusos, muchos de ellos acusados de espionaje, como respuesta al envenenamiento de un exagente doble en el Reino Unido. Se trata de la mayor expulsión de diplomáticos rusos desde el auge de la Guerra Fría.



“Tomamos estas medidas para demostrar nuestra inquebrantable solidaridad con el Reino Unido y para imponer consecuencias a Rusia por sus constantes violaciones de las normas internacionales”, explicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



Se trata de una reacción en bloque al ataque químico contra el exagente Serguei Skripal y su hija, ocurrido el 4 de marzo en Salisbury, Reino Unido, en un atentado que el gobierno británico atribuye a Rusia.



El paso más enérgico lo dio la Casa Blanca, que ordenó la expulsión de 60 diplomáticos rusos -incluyendo 12 que trabajan en la representación ante la ONU-, a los que acusó de ser “oficiales de inteligencia”.



Además, el presidente Donald Trump determinó el cierre del Consulado ruso en la ciudad de Seattle, a raíz de su proximidad con la base de submarinos de Kitsap y de la base de la gigante aeronáutica Boeing.



Los 12 rusos que actúan en la representación ante la ONU y otros 48 destinados en Washington y Nueva York tienen plazo de una semana, hasta el 2 de abril, para abandonar el territorio estadounidense.

Acción en bloque.

En diciembre de 2016, el entonces presidente Barack Obama expulsó 35 diplomáticos rusos por la alegada injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales en que Trump resultó vencedor.



Demócratas y republicanos venían criticando a Trump por no ser lo suficientemente duro con Moscú ante las acusaciones de interferencia en el sistema electoral.



En una nota oficial, la Casa Blanca apuntó ayer lunes que la expulsión masiva de diplomáticos había sido tomada “en conjunto con nuestros aliados de la OTAN y asociados alrededor del mundo”. En tanto, en Bulgaria el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que “de forma concertada, 14 países de la Unión Europea decidieron expulsar diplomáticos rusos”. Tusk añadió que “no se excluyen nuevas medidas adicionales, incluyendo más expulsiones, en los próximos días”.



Alemania, Francia y Polonia expulsaron hasta ahora cada uno a cuatro diplomáticos rusos; República Checa y Lituania a tres, al tiempo que Italia, España, Albania, Dinamarca y Holanda a dos diplomáticos cada uno. También anunciaron expulsiones los gobiernos de Rumania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Croacia, Macedonia, Noruega y Hungría, cada uno de los cuales expulsó un diplomático. Canadá expulsó a cuatro diplomáticos rusos, y Ucrania a 13. Estos se suman a los 23 ya expulsados antes por Reino Unido.



Por su parte, el gobierno de Islandia anunció que no enviará autoridades a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia.



En un mensaje al Parlamento británico, la primera ministra Theresa May apuntó que su gobierno encontró “enorme solidaridad de nuestros amigos y asociados en la Unión Europea, la OTAN, y en América del Norte”. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, saludó la “respuesta extraordinaria de nuestros aliados”.

Reacción de Moscú.

Rusia reaccionó enérgicamente y en un comunicado de su ministerio de Relaciones de Exteriores consideró las expulsiones como un “gesto provocador”.



“Esta decisión inamistosa no quedará sin respuesta”, advirtió la cancillería rusa.



Los 17 países que expulsaron diplomáticos “se dejaron llevar por Londres sin ponerse a reflexionar sobre las circunstancias de lo que ha ocurrido”, agregó. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que el gobierno ruso no tuvo ninguna responsabilidad en el atentado contra Skripal y su hija. “Lamentamos esta decisión que explican por el caso Skripal. Ya lo dijimos y lo repetimos: Rusia nunca tuvo y no tiene nada que ver en este caso”, declaró.



Por su parte, el embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoli Antonov, dijo que la expulsión de diplomáticos es un “golpe cuantitativo y cualitativo” y “reduce lo que quedaba de las relaciones ruso-estadounidenses”. Antonov lamentó que “Washington no entiende más que la fuerza”.



Según el Reino Unido, el ataque contra Skripal y su hija fue realizado con el agente neurotóxico Novichok, que, según afirmó, solamente es producido en Rusia. La existencia de este programa fue revelada en los años 1990 por Vil Mirzayanov, un químico ruso refugiado en Estados Unidos, que asegura que los agentes tóxicos fueron creados en la década de los 80 por científicos soviéticos.