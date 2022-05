"El gran reemplazo": la teoría sobre la raza blanca detrás de la masacre en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El supremacista blanco sospechoso de haber asesinado a diez personas y dejado tres heridos en un tiroteo el sábado pasado en un supermercado de la ciudad neoyorquina de Búfalo, Payton Gendron, dejó dicho en un "manifiesto" que creía en la teoría de la conspiración racista del "gran reemplazo", según han asegurado varios medios locales.

Esta teoría argumenta que los estadounidenses blancos corren el peligro de ser sustituidos por personas de otras razas, mientras que en otras latitudes sus seguidores alertan de que el supuesto reemplazo estará protagonizado por la inmigración musulmana.



La teoría del gran reemplazo fue planteada en 2010 por el escritor francés Renaud Camus, quien asegura que las élites políticas y económicas de Europa son autoras de una confabulación para reemplazar la actual población blanca del viejo continente por inmigrantes de Oriente Medio y el norte de África, puesto que serían más dóciles y podrían dominarlos mejor.

Las tesis de Camus han vuelto al debate electoral en Francia en las últimas presidenciales, con el candidato ultraderechista Eric Zemmour defendiéndolas abiertamente en mítines y debates y estigmatizando así a la población de origen musulmán.



La idea del "gran reemplazo" ha ido prendiendo por todo el mundo entre grupos de ultraderecha. Así, en marzo de 2015, en Nueva Zelanda, Brenton Tarrant, que atacó dos mezquitas en la ciudad de Christchurch y asesinó a 51 personas, también publicó otro manifiesto en el que aludía a esa teoría.



En agosto del mismo año, pero en Estados Unidos, Patrick Wood Crusius mató a más de veinte personas en un tiroteo en un supermercado de Texas y dejó un documento en el que decía estar inspirado por Tarrant.

El manifiesto de Wood Crusius reflejaba el temor de sectores ultraconservadores de EE. UU., que creen que la población hispana acabará superando en número a los blancos, provocando cambios en la política y la cultura anglosajona.



Esta teoría conspiratoria cree que los demócratas están alentando la inmigración de América Latina para que más votantes potenciales con ideas afines reemplacen a los estadounidenses "tradicionales", ha dicho al Washington Post Mark Pitcavage, investigador principal del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación.



Por su parte, el profesor de la Universidad Americana e investigador en el Laboratorio de Investigación e Innovación de Polarización y Extremismo, explica al periódico que otro libro clave para esta ideología es "The Turner Diaries" (Los diarios de Turner), una novela de 1978 escrita por William Luther Pierce bajo el seudónimo de Andrew Macdonald que trata sobre una guerra racial que conduce al exterminio de los no blancos.



El FBI llamó a ese libro una "biblia de la derecha racista", señala el experto.



La teoría de la conspiración del "gran reemplazo" también se deja ver en la actualidad en los medios de comunicación tradicionales estadounidenses.

Tucker Carlson, presentador de Fox News, ha indicado en muchas ocasiones su preocupación por la pérdida del poder político y social de los estadounidenses blancos debido a la mayor diversidad racial del país.



"Sé que la izquierda y todos los guardianes en Twitter se ponen literalmente histéricos si usas el término reemplazo, si sugieres que el Partido Demócrata está tratando de reemplazar al electorado actual, los votantes que ahora votan, con gente nueva, más obediente, votantes del Tercer Mundo (...) Pero se ponen histéricos porque eso es lo que está pasando. Digámoslo: Es verdad", dijo en su programa el año pasado.



Un estudio de The New York Times señaló que en cinco años Carlson dijo en 400 ocasiones que políticos demócratas o representantes de otros partidos intentan forzar un cambio demográfico a través de la inmigración.



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha vuelto a hacer hoy un llamado a los directores ejecutivos de todas las plataformas de redes sociales para que examinen sus políticas y no den voz a este tipo de teorías conspiratorias.



"(Las plataformas) tienen que poder identificar este tipo de informaciones en el momento exacto en el que se da y se tiene que retirar, porque esto se está extendiendo como un fuego", anotó la política demócrata al medio The Hill.