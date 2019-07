Gobierno reacciona ante un planteo “populista” del kirchnerismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 13 días de las elecciones internas en Argentina, y con las encuestas marcando una paridad en intención de voto entre el presidente Mauricio Macri y el kirchnerista, el candidato opositor Alberto Fernández lanzó una polémica propuesta económica que el oficialismo de inmediato calificó de populista.

Fernández, que lleva en su fórmula a Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta, anunció que si gana las elecciones de octubre, dejará de pagar los intereses de las letras de corto plazo (Leliq) del banco central y que destinará ese dinero a cubrir un aumento de las jubilaciones.



“Vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando Argentina todos los días”, dijo Fernández, cuando se le consultó cómo aumentaría las jubilaciones.



“Macri la apagó (a la economía) el día que bajó el consumo, mató a la economía argentina. Hay que volver a encenderla (...) poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados”, agregó en una entrevista con el medio digital El Destape.



Las Leliq son las letras que licita el banco central diariamente para controlar la liquidez del mercado en momentos en que la entidad busca mantener la calma cambiaria y bajar la tasa de inflación.



Esta tasa elevada permite a los bancos subir sus propias tasas de interés para atraer depósitos en pesos y evitar que los ahorristas se vuelquen al mercado de cambios y presionen sobre el dólar para preservar su capital ante una inflación anual de casi el 56%.



El peso argentino se depreció un 13% en lo que va del año, mientras que los precios subieron un 22,4%.



“Este no es el precio del dólar, ellos lo saben. Nos hacen vivir con un dólar barato que se fuga permanentemente de la Argentina y, a cambio, pagamos tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino”, agregó Fernández.



Irresponsables y populistas. Así calificaron Martín Lousteau -ex ministro de Economía de Cristina Kirchner y ahora aliado a Macri- y, en menor medida, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la propuesta de Fernández sobre las tasas Leliq.



“Alfonsín decía que se puede debatir con la izquierda y con la derecha, pero con el populismo, que promete cosas imposibles, es muy difícil tener un diálogo en serio”, dijo Lousteau a La Nación, luego de un acto por la campaña porteña junto a Rodríguez Larreta.



“Hay una confusión técnica: las Leliq no tienen cupón de interés, si están 90 pesos y suben a 100, ganaste 10. Si no van a pagar los intereses, ¿no le van a pagar a los depositantes?”, se preguntó Lousteau.



Minimizó, de todos modos, la posibilidad de que la propuesta del candidato kirchnerista genere un efecto adverso en la situación económica. “En otro contexto, las declaraciones irresponsables e imprudentes hubieran generado un daño”, aseguró Lousteau.



Un rato después, Rodríguez Larreta minimizó el impacto de la propuesta de Fernández en los mercados. “Es una promesa incumplible. Y (no tuvo repercusión) porque por ahí hay menos gente que piensa que pueden ganar”, dijo.