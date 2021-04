Gobierno porteño y nacional enfrentados por las clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la disputa política entre el gobierno Buenos Aires y la Casa Rosada por la continuidad de las clases presenciales, un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña hizo lugar ayer a una medida cautelar y determinó que las clases deben seguir de manera presencial, pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández.

El presidente argentino había dispuesto el miércoles la suspensión de la presencialidad en la educación para la AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), la zona más afectada por una segunda ola de casos de coronavirus.

La decisión judicial en contrario fue tomada los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, quienes consideraron que el decreto firmado por Fernández vulnera la autonomía porteña.



El jefe porteño, el macrista Horacio Rodríguez Larreta alentó la concurrencia a las aulas y dijo que las escuelas porteñas “abrirán” en un conferencia de prensa anoche.



“Mañana (por hoy) habrán clases presenciales en todas las escuelas de la ciudad; los chicos tienen que ir a la escuela”, dijo el jefe de gobierno de Buenos Aires. “La escuela, con protocolo, es segura”, añadió.



Desde la Casa Rosada condenaron la actitud de Rodríguez Larreta.



El fallo porteño rige desde este lunes en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del DNU.



De todos modos, es improbable que las clases vuelvan completamente hoy en cuanto varios gremios de la educación (tradicionalmente peronistas) convocaron a un paro para esta jornada.



“La naturaleza de los derechos fundamentales en juego y la urgencia de la pretensión dirigida a resolver la suspensión de un DNU nacional cuya vigencia comienza a operar a partir del día de mañana, lunes 19 de abril, y que involucra a todos los menores de edad que asisten a clases en el ámbito de la Ciudad, sus padres y cuerpo docente, hacen imposible aguardar el tiempo que demandaría cumplir con los pasos procesales establecidos por el Código de rito”, consideraron los camaristas porteños en el fallo.



“Un análisis limitado de la cuestión conlleva a señalar, en este estado liminar del proceso, que el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”, detallaron.



Según el fallo “la responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”.

Reacciones

El fallo de la justicia porteña no cayó bien en el gobierno nacional. “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.



"Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política", dijo el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en Twitter.



Una de las juezas de la Cámara había sido recusada por tratarse de la hermana del ministro de Ambiente de la ciudad. Se trata de Nieves Machiavelli, aunque el planteo fue rechazado.



La tensión entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional escaló apenas Alberto Fernández anunció que las clases presenciales serían suspendidas en todo el AMBA a partir de hoy.



En el AMBA conviven la rica capital argentina, con 2,8 millones de habitantes, gobernada por el opositor Rodríguez Larreta y la populosa periferia, con 12 millones de personas y parte de la provincia de Buenos Aires, gestionada por el oficialista Axel Kicillof.



El Presidente y Larreta se reunieron el viernes en Olivos, pero eso no impidió que las autoridades porteñas acudieran a la Corte Suprema con un amparo. No hubo acuerdo en la reunión.

Paro

Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña un grupo de gremios docentes convoca a un paro para hoy lunes. “El poder judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional”, escribieron en las redes desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) CTERA. “Lunes 19 de abril, paro docente en la ciudad de Buenos Aires. La salud y la vida son prioridad”, agregaron.



El viernes, Argentina registró un pico de casos de coronavirus, con 29.472 contagios en 24 horas.



Las cifras globales de la pandemia en el país indican que hubo unos 2.694.014 casos desde el inicio de la pandemia, mientras que los fallecimientos se elevaron a 59.228.

Vacunación a ritmo lento

Mientras afronta el embate de la segunda ola de COVID-19, Argentina, con una población de unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada a finales de diciembre.



De acuerdo con los datos oficiales difundidos ayer, hasta el momento se han aplicado 6.288.812 dosis.



Un total de 5.489.318 personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 799.494 personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis.



A través del mecanismo Covax de Naciones Unidas, el país recibió ayer 864.000 dosis de la vacuna AstraZeneca producida por el laboratorio Serum Institute de India.



Para hoy se espera la llegada desde Moscú de otro lote de la vacuna rusa Sputnik V, que ha sido la principal en el país.