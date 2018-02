Gobierno de Perú le advierte a Maduro que no puede entrar al país "sin una invitación"

El presidente venezolano Nicolás Maduro no puede llegar a Perú para participar en la Cumbre de las Américas "sin una invitación", dijo este jueves el gobierno peruano, luego que el líder chavista insistiera en que acudirá al encuentro.



"Un jefe de Estado no llega a un país sin una invitación, entonces él (Maduro) no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación", dijo la jefa del gabinete peruano, Mercedes Aráoz, luego de que el mandatario venezolano dijera que acudirá a la Cumbre de abril en Lima, a pesar de que su presencia no es bienvenida.



Aráoz calificó como "agresiva" la postura de Maduro, quien declaró este jueves en Caracas que "llueve, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela".



"Es una actitud agresiva. Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera", dijo Aráoz en una rueda de prensa en la ciudad norteña de Chiclayo.



"Es una decisión compartida por el Grupo de Lima y es un política de Estado porque esa ha sido la mirada del presidente (Pedro Pablo) Kuczynski", añadió.



El martes, al término de una reunión de los 14 países del Grupo de Lima, la canciller peruana, Cayetana Aljovín, pidió a Maduro que desistiera de acudir a la Cumbre, pues su presencia ya no era "bienvenida", a raíz de su insistencia de realizar elecciones presidenciales en Venezuela el 22 de abril sin garantías para la oposición.



"Dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la VIII Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro", dijo Aljovín ante la prensa.



Maduro aspira a ser reelegido en los comicios de abril, convocados luego del fracaso de una negociación entre su gobierno y la oposición para acordar las condiciones del proceso, lo que ha sido criticado por buena parte de la comunidad internacional.



La Cumbre de las Américas se desarrollará el 13 y 14 de abril en Lima.



"¿Me tienen miedo?", preguntó el venezolano.

Maduro aseguró este jueves que asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrá el 13 y 14 de abril en Lima, pese a que el gobierno de Perú aseguró que su presencia no será bienvenida.



"¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relempaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela", manifestó Maduro, en conferencia de prensa.



El pasado martes, en el marco de la reunión de cancilleres del llamado Grupo de Lima, el gobierno peruano retiró a Maduro la invitación, pero el mandatario venezolano dijo haber recibido el miércoles una carta de su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski.



"Llegó esta carta de Pedro Pablo Kuczynski invitándome a la Cumbre de las Américas. Pónganse de acuerdo, ellos quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Pónganse de acuerdo, los tenemos locos", aseveró, mostrando el documento desde el atril a los periodistas.