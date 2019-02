Gobierno de Maduro recurrió al Bandes Uruguay tras sanciones de EE.UU. 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno de Venezuela ha recurrido al Bandes Uruguay para hacer la gestión de negocios internacionales como consecuencia de las medidas que adoptó Estados Unidos al incluir a ciudadanos venezolanos en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Juan Pedro Cantera, superintendente de Instituciones Financieras del Banco Central del Uruguay (BCU) , dijo el 21 de febrero en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes que "ese elemento generó la consecuencia, en virtud de que el gobierno de los Estados Unidos los incorpora en la lista, de que el banco en Uruguay pierde a sus corresponsales en aquel país y solo se queda con sus corresponsales en Europa, con la salvedad de dos corresponsales en Estados Unidos que sí siguen vigentes y atienden una operativa en particular, que se mantiene", según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

"Ese es el origen de ese incremento de depósitos, particularmente de personas jurídicas. En especial, es un incremento de saldos y no de clientes, aunque sí lo hay; tal como se mencionó, hay diecisiete clientes nuevos, pero el monto más significativo ocurre por los otros clientes que incrementan su saldo", explicó Cantera.

RELACIONADAS Así respondió el "Times" la consulta de una lectora sobre el rol de Uruguay en Venezuela By Mayte De Leon Así respondió el "Times" la consulta de una lectora sobre el rol de Uruguay en Venezuela Así respondió el "Times" la consulta de una lectora sobre el rol de Uruguay en Venezuela Una veintena de países ignoraron a ministro venezolano y se fueron durante su discurso By Irene Nuñez Una veintena de países ignoraron a ministro venezolano y se fueron durante su discurso Una veintena de países ignoraron a ministro venezolano y se fueron durante su discurso Topolansky: "Hay torpezas de los dos lados, son caribeños", dijo sobre Maduro y Guaidó By Guillermo Lorenzo Topolansky: "Hay torpezas de los dos lados, son caribeños", dijo sobre Maduro y Guaidó Topolansky: "Hay torpezas de los dos lados, son caribeños", dijo sobre Maduro y Guaidó

El funcionario reconoció que el BCU objetó a varias personas que el gobierno venezolano había propuesto para ser directivos del Bandes Uruguay.

"En particular, el señor Simón Zerpa, ex presidente de Bandes Venezuela y ex presidente de Bandes Uruguay, obtuvo la no objeción de la Superintendencia para ser designado por parte del Banco como director y presidente de la institución, pero cuando el gobierno de Estados Unidos emitió la lista en la cual se lo incluía, trasmitimos al banco que no estaría cumpliendo con los requisitos que exigía nuestra normativa. El banco no tomó en cuenta nuestra advertencia y en enero de 2018, la Superintendencia decidió instruir al banco a remover a su presidente. El banco, en primera instancia, recurrió la decisión, pero luego, la acató", contó Cantera.

Durante 2018 los depósitos de no residentes en el Bandes pasaron de US$ 53 millones a US$ 98 millones.