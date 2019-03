El Gobierno finlandés dimitió en pleno: ¿cuál fue la razón?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno finlandés de centroderecha presentó ayer la renuncia, a cinco semanas vista de las próximas elecciones parlamentarias, debido al fracaso en su intento de reformar el sistema de seguridad social y de salud durante esta legislatura para hacerlo más sostenible a largo plazo.

El primer ministro y líder del Partido de Centro, Juha Sipilä, entregó su solicitud de dimisión al presidente finlandés, Sauli Niinistö, quien aceptó la renuncia y le pidió que continúe liderando un Ejecutivo en funciones hasta la celebración de las elecciones, previstas para el 14 de abril, según medios locales.



El Gobierno de coalición, formado por los centristas, los conservadores de la formación Kokoomus y los populistas de Futuro Azul (una escisión del ultraderechista Verdaderos Finlandeses), considera esta reforma uno de los puntos centrales de su programa y había amenazado con dimitir si esta fracasaba.



La coalición gubernamental se dio cuenta de que no podría someter el programa al Parlamento antes de las elecciones legislativas, por lo que Sipilä decidió tirar la toalla. Sin embargo, seguirá gestionando las cuestiones del día a día hasta que se forme un nuevo gabinete.



Según los expertos, la población finlandesa tiene una de las tasas de envejecimiento más rápidas de Europa, lo que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo debido al fuerte aumento del gasto en sanidad y seguridad social.



La proporción de mayores de 65 años en el país nórdico, de 5,4 millones de habitantes, debería alcanzar el 26% para 2030.



La gran mayoría de los políticos finlandeses coincide en la necesidad de acometer una reforma del sistema y llevan cerca de una década debatiendo este asunto, pero discrepan en cómo debería ser el nuevo modelo.



Después de repetidos intentos, los tres partidos del actual Gobierno lograron llegar a un acuerdo, pero la propuesta final fue tumbada por el comité parlamentario de asuntos constitucionales, al considerar que no respetaba la igualdad de derechos de todos los finlandeses.



Entre las reformas propuestas, figuraban la centralización de los servicios mediante nuevas entidades regionales de salud y el recurso a un mayor número de proveedores privados, dos puntos muy polémicos.



Los socios de la coalición no lograron ponerse de acuerdo en algunos casos, como la apertura del sistema para dar más libertad de elección a los pacientes.



"Mi gobierno trabaja según el principio de 'resultados o dimisión'", declaró Sipilä a la prensa.



"Soy un hombre de principios, y en política hay que asumir responsabilidades [...] Asumo mi parte de responsabilidad", agregó.



Sipilä, de 57 años e ingeniero de formación, se hizo millonario gracias a su actividad en el campo de la tecnología, antes de meterse en política y ganar las elecciones legislativas de 2015.



En campaña, prometió "reparar" todo lo que no funcionaba en Finlandia, que en aquel momento estaba en recesión.



Hizo de las reformas sanitarias y sociales una de sus prioridades, considerando que serían necesarias para reducir los costes del tratamiento de una población envejecida.



Por ahora, los sondeos sitúan a los socialdemócratas como los mejor situados. El partido del Centro del primer ministro quedaría tercero, con solo el 15% de los votos.



El programa de austeridad de Sipilä y una reglamentación más estricta en materia de prestaciones sociales puesta en marcha durante su mandato fueron muy impopulares en un país que cuenta con uno de los estados del bienestar más generosos del mundo, pero en el que el costo de la vida es también muy alto.