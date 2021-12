Gobierno de Chile encabezado por Boric necesitará negociar para aprobar leyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Sé́ que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esta es mi familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos”, dijo Gabriel Boric, en su primer discurso recién electo.

Hizo hincapié en llevar adelante transformaciones profundas, pero “con responsabilidad”, en aras de un crecimiento económico del país. Destacó que los avances se harán “sin dejar a nadie atrás”, “convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales”, “garantizar una vida más tranquila y segura”.

“En nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado a la largo de la historia”, declaró.



Boric insistió en la importancia de la sensatez: “Expandiremos los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que haya que retroceder en el futuro”.

Su mandato

Boric plantea una ambiciosa reforma tributaria que incluye mayores cargas a los ricos y a las mineras. Su objetivo es recaudar el 5% del PIB en cuatro años. También quiere crear una Banca Nacional de Desarrollo, condonar los créditos universitarios y crear un fondo universal de salud. Propone fortalecer la educación pública, se opondrá al proyecto minero de oro y cobre.



Los ejes de Boric son un nuevo sistema de pensiones sin AFP; un pilar no contributivo, uno contributivo y otro de ahorro voluntario; un piso de pensión básica universal asegurada para todas las personas; pensiones que crezcan en el tiempo según lo trabajado dentro o fuera de la casa y sin discriminación por esperanza de vida o género; además de libertad para decidir dónde ahorrar y respeto de los ahorros actuales. Afirmó una de sus prioridades será que los barrios de Chile estén “libres de narcotráfico”, y que fortalecerá la relación con los pueblos originarios y el medio ambiente.

Pero el logro de sus promesas requerirán acuerdos. Y lo sabe. “Sé que sabremos construir puentes con José Antonio Kast para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor”, afirmó. “Los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios”, agregó. Reconoció que “los tiempos que vienen no van a ser fáciles”, debido a la pandemia y a que “los motivos de un estallido social que siguen vigentes”.



La Cámara de Diputados de 155 escaños, está integrada por 79 diputados de izquierda y 76 de derecha.



De un total de 50 senadores, la mitad son de derecha y la otra mitad de izquierda; exactamente 25 cada uno. Además, ambas cámaras están muy fragmentadas en su composición con representantes de muy distintos partidos, lo que significa pluralidad, pero también le agrega complejidad a la hora de tomar decisiones.



Para aprobar ciertas leyes en Chile se requiere el 50% más un voto, mientras que para las reformas constitucionales y otras leyes se requieren súper mayorías de 4/5 o 2/3, dependiendo de la naturaleza de las mismas.



Esto significa que las negociaciones estarán a la orden del día. La fuerza política de la coalición de Boric no alcanza por sí sola para aprobar leyes y concretar sus propuestas.



El nuevo gobierno deberá negociar sus propuestas de reforma. Será un camino arduo, reconocido por todos.

expresidente de chile (2000 - 2006) Ricardo Lagos “En medio de los desafíos del presente con una crisis económica y una pandemia, tanto el gobierno como la oposición deberán encontrar algunos puntos en común para dar una señal de unidad al país. Además (Boric) tendrá el honor de firmar y poner en marcha la próxima Constitución de Chile”, afirmó el exmandatario.



presidente del gobierno español Pedro Sánchez El mandatario español considera a Boric una “esperanza”. En las redes sociales escribió: “Enhorabuena por tu victoria en las elecciones presidenciales de Chile. El pueblo chileno avanza con esperanza hacia un futuro más justo, feminista y ecologista. Nuestros países seguirán reforzando sus relaciones, fortaleciendo los lazos entre Latinoamérica y la UE”.



saludos Reacciones de líderes de todo el mundo

El secretario general de la OEA Luis Almagro felicitó al pueblo chileno por la jornada de expresión democrática y a Boric por su triunfo en las urnas. El Alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y la ONU también felicitaron a Boric.



La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner señaló:“El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero el pueblo siempre vuelve”. El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva celebró la victoria de otro progresista en América Latina. “Felicito al compañero Gabriel Boric por su elección como presidente de Chile“, escribió en sus redes sociales. “Estoy feliz por la victoria de un candidato democrático y progresista en nuestra América Latina, para la construcción de un futuro mejor para todos”, añadió. La expresidenta Dilma Rousseff también lo felicitó.



Poco antes, el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el exmandatario, había felicitado a Boric. “Victoria de Boric en Chile! América Latina va recuperando la soberanía y la esperanza. Viva Chile!!, publicó el PT en redes sociales.



El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, señaló: “¡Felicitaciones por el triunfo, mi querido amigo @gabrielboric! ¡La victoria que has alcanzado es la del pueblo chileno!” Agregó que el triunfo es compartido por “los pueblos latinoamericanos” que quieren “vivir con libertad, paz, justicia y dignidad (...) Sigamos bregando por la unidad de nuestras naciones”. Al respecto, la primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, saludó en Twitter la victoria del joven diputado y asegurando que “vientos de cambio soplan en América Latina”.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, celebró el triunfo. “¡Gran buena noticia desde Chile!!!” escribió.



También felicitaron a Boric los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Colombia Iván Duque, así como el líder opositor al régimen venezolano Henrique Capriles, entre otros.