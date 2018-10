Gobierno asegura que líder opositor detenido se suicidó pero críticos dudan de esta versión

Un concejal opositor venezolano que fue detenido la semana pasada, señalado de estar vinculado en la explosión de dos drones durante un acto militar al que asistía el presidente Nicolás Maduro, murió al caer desde un décimo piso de una sede policial en Caracas, informaron este lunes las autoridades.

El fiscal general Tarek Saab dijo a la televisión estatal que el concejal Fernando Albán solicitó permiso presuntamente para ir al baño y se lanzó desde el piso 10 de una de las sedes de la policía de inteligencia (Sebin) y donde estaba recluido desde el viernes.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó en Twitter pocos minutos después que el detenido estaba "en sala de espera del Sebin, cuando se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte".

Albán también era investigado por "actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior", agregó Reverol.

Críticos y opositores pusieron en duda la versión del suicidio.

Líderes del partido opositor Primero Justicia, al que pertenecía Albán, dijeron que su arresto se debía a denuncias por violaciones de derechos humanos que formuló el concejal en recientes reuniones en Naciones Unidas, en Nueva York. Hasta ahora, las autoridades no habían confirmado su captura o las razones de su detención.

"Exigimos la verdad y declaramos que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura: un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad en Venezuela", dijo Primero Justicia en un comunicado.

El diputado opositor José Guerra dijo en un tuit: "Albán se suicidó? No. Lo mataron en el Sebin. Conociendo a Fernando jamás creeré en la versión del suicidio. ¿Lanzarse de un piso 10 en un edificio herméticamente cerrado? ¿No estaba custodiado? ¿No estaba esposado?. Mil veces asesinos".

El abogado del concejal, Joel García, dijo a periodistas que el domingo, cuando lo vio en los tribunales, el detenido "no estaba golpeado, estaba bien". Añadió que le dijo "que no había sido objeto de tortura, sí de mucho interrogatorio. No tenía rasguño".

Al menos una treintena de personas está siendo investigada por la explosión de los drones, entre ellos el diputado opositor Juan Requesens, también del partido Primero Justicia y quien permanece preso desde hace dos meses. Su familia ha denunciado que está incomunicado.

El gobierno del país petrolero sudamericano y el propio mandatario socialista dicen que la explosión de los drones el 4 de agosto fue un intento de "magnicidio".

Críticos de Maduro dicen que el presidente está usando el incidente para sofocar a sus opositores y consolidar su poder, en momentos en que Venezuela enfrenta una recesión económica y escasez, un cóctel que ha empujado a muchos a emigrar.

Un grupo de diputados de la tolda política de Albán se dirigía a la sede del Sebin para buscar explicaciones, dijeron dos parlamentarios.

"El gobierno secuestró al concejal vivo y murió en sus manos", dijo el diputado opositor Ángel Alvarado. "Albán era un hombre de Dios que jamás atentaría contra su propia vida", afirmó.