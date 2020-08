Gobierno argentino rechazó sobrevuelo de avión entre las Islas Malvinas y Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno argentino prohibió el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino de una avión uruguayo de la aerolínea Amaszonas que había solicitado permiso para viajar desde Montevideo hasta Mount Pleasant (Islas Malvinas), informó Clarín.

La Cancillería de Argentina dio dicha recomendación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tomó la determinación. La medida se tomó como muestra del reclamo argentino hacia el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas.

Para realizar el viaje se habían solicitado los permisos con motivo de "razones humanitarias" para que tres isleños (un hombre de 80 años y una pareja) que se habían atendido en el Hospital Británico de Uruguay volvieran a sus hogares. Ese vuelo sí había sido autorizado por el gobierno argentino. Sin embargo, en el mismo avión querían embarcar de regreso a Montevideo (para luego viajar desde acá al Viejo Continente) a entre 22 y 29 pescadores europeos que se desempeñan en la industria pesquera internacional y que el gobierno de la vecina orilla rechaza.



Eso llevó a dar la negativa al vuelo, que estaba programado para el pasado lunes, por lo que el avión nunca salió de Uruguay.



Argentina trabaja en una nueva ley que endurece las penas a quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas. Entre esos están los barcos que trabajen en aguas consideradas en disputa, como es el caso de Malvinas.



Lisandro Sabanés, vocero del canciller Felipe Solá, confirmó a Clarín la decisión, pero dijo que no se trata de un vuelo cancelado ni prohibido. La sugerencia de no autorizar el vuelo refiere a que si este se realiza con los más de 20 pescadores, no se trataría "de un vuelo humanitario y contribuye además a las operaciones de pesca ilegal en aguas argentinas".



La Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas se produjo entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando el gobierno que entonces dirigía Leopoldo Fortunato Galtieri por la Junta Militar argentina decidió rendirse.



La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios disputados.