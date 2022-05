Gobierno argentino en el mayor nivel de rechazo: 68,5%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gestión del presidente Alberto Fernández obtiene un rechazo mayoritario que se acerca al 70%, según el último estudio que difundió la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El escenario electoral que marca el sondeo, realizado entre el 25 y el 27 de abril, también es adverso para el oficialismo: lo ubica en segundo lugar, detrás de Juntos por el Cambio y amenazado por el crecimiento del espacio liberal que tiene como exponente central a Javier Milei.

El 68,5% de los 2.000 encuestados en el estudio desaprueba la gestión nacional del oficialista Frente de Todos, mientras que el 30,9% la aprueba. Con ese desempeño, el Gobierno “rompe nuevamente su récord de negatividad”, destaca la consultora en el informe que difundió este domingo.



La desaprobación de la gestión se encuentra en el punto máximo desde febrero del año pasado, según las mediciones de Zuban Córdoba.



El pico anterior fue de 67,7%, a fines del año pasado.



En el relevamiento hecho por la consultora el mes pasado fue de 65,3%.



En paralelo, la aprobación también está en su nivel más bajo desde febrero de 2021.

Al consultar en qué dirección va Argentina, el 72,5% contestó “en la dirección incorrecta”; el 20,2% señaló “en la dirección correcta”.



Además del bajo nivel de apoyo que logra el Frente de Todos en materia de gestión, también el estudio de Zuban Córdoba marca un escenario negativo para el oficialismo desde el punto de vista electoral. Queda en segundo lugar, detrás de Juntos por el Cambio, y con el espacio de los liberales a poco más de tres puntos de distancia.



“¿A qué espacio político va a votar en las próximas elecciones presidenciales?”, es la consulta que realizó la consultora en su último estudio.



El 28,2% de los encuestados responde que votará a Juntos por el Cambio; el 23,9% señala que depositará su confianza en el Frente de Todos, mientras que el 20,6% indica que su voto será para “los liberales/libertarios”. Un 5% contesta que apostará por “un espacio de centro”. El resto se reparte entre las opciones “otros” y “no sabe/no contesta”.

El estudio de Zuban Córdoba puso la mirada también sobre temáticas de gestión, como el gasto público. En la consulta a nivel general, el 70,3% opina que el próximo gobierno debería “ajustar” el gasto público. Sin embargo, ante la consulta por gastos en particular, la mayoría opta por aumentarlos en obra pública, salud pública, educación pública y ciencia y tecnología.



A la hora de los recortes, los puntos que se identifican son los planes sociales (el 63,5% considera que deberían ser eliminados) y la presión impositiva (un 74,7% afirma que se tendrían que reducir los impuestos).

Crisis interna

La encuesta llega en un momento en que el gobierno argentina está pasando por una grave crisis interna por las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.



El pasado viernes, Cristina Kirchner dijo que las disensiones con el actual presidente no son una “pelea” ni una “disputa de poder”, sino un “debate político” sobre el rumbo del país y los condicionamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma del último acuerdo para la refinaciación de préstamo de 44.000 millones de dólares, que los legisladores que apoyan a Cristina Kirchner no votaron en el Congreso.



En ese sentido, la vicepresidenta cuestionó las políticas del ministro de Economía, Martín Guzmán, con “una inflación que no se detiene”, superior al 55% interanual, e indicó que “algo o algunos están fallando” si se ha elegido un modelo de producción y exportaciones y bajos salarios y además faltan dólares.

La tensión oficialista es tal que el propio presidente Fernández, media hora antes de la ponencia de la vicepresidenta, pidió en un discurso en la provincia de Tierra del Fuego: “Por favor, miremos el futuro, que nadie nos desuna, trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta”. En este marco de crisis interna, Fernández iniciará hoy martes una gira por España y Alemania, en donde mantendrá encuentros con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el canciller alemán, Olaf Scholz. (Con información de La Nación /GDA y EFE)