Gobierno argentino congelará por decreto los alquileres y créditos hipotecarios

La decisión está tomada en medio de la pandemia del coronavirus . El Poder Ejecutivo de Argentina avanzará vía dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) con el congelamiento de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios.

El gbierno se convenció de que es prácticamente inviable que, con las condiciones que impone la cuarentena, el Congreso le de tratamiento un proyecto de ley que es urgente, porque debe tener impacto en la primera semana de abril.

El presidente argentino Alberto Fernández pretende avanzar lo antes posible con la medida y le pidió a su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra , que avance con la redacción de los decretos para publicarlos, de ser posible, mañana mismo.

El presidente, pretende, no obstante, generar un consenso político previo y no dejar al Poder Legislativo afuera de la película. "No es la idea que los bloques se enteren por el Boletín Oficial", dijo una fuente al tanto de las tratativas para avanzar con la medida.

El punto más sensible pasó, primero, por contener al titular de Diputados, Sergio Massa, que viene intentando, con todo el viento en contra, mostrar a una Cámara baja activa. El líder del Frente Renovador tiene, además, un proyecto de su autoría para congelar alquileres.

En las últimas horas había trascendido que Massa se reuniría esta mañana con Ibarra, pero finalmente el encuentro nunca ocurrió.

Finalmente, el líder del Frente Renovador habló por videoconferencia con el Presidente, Ibarra y la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa y consensuaron avanzar a través del Poder Ejecutivo. "Se va a poner en conocimiento a todos los bloques porque el DNU después deberá pasar por la comisión bicameral para convalidarlo", señalaron fuentes oficiales.

Pero en la Casa Rosada analizan que el confinamiento general dificulta mucho reunir a los legisladores y a sus asesores con casi 80 diputados que son considerados población de riesgo. Por ahora los presidentes de los bloques vienen trabajando de forma virtual. En el Senado, además, no veían predisposición para avanzar.

La idea del gobierno es publicar dos DNU, uno para abordar la cuestión de los alquileres y otro para el de los créditos hipotecarios.



La intención es que alquileres y cuotas hipotecarias de los créditos UVA queden congeladas por seis meses en el monto que tenían el 20 de marzo, antes del inicio de la cuarentena obligatoria. Cumplido el plazo, los aumentos suspendidos se pagarían prorrateados hasta el final del contrato.



Además, los DNU fijarán la suspension de desalojos, hipotecas, y remates.