Ginebra, el aislamiento de Putin en cada esquina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ciudad de Ginebra tiene la segunda sede en importancia de las Naciones Unidas y alberga varios organismos multilaterales dependientes de esa organización, en los cuales se libra en estos días una “batalla” silenciosa y encarnizada en la que queda en evidencia el aislamiento ruso.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) votó por 40 votos a favor y 2 en contra (Rusia y Eritrea) repudiar la invasión de Ucrania y que no puedan participar delegados rusos en sus deliberaciones.



El Consejo de Administración de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones decidió trabajar desde ya en la reconstrucción de la infraestructura de telecomunicaciones ucraniana y el candidato ruso al puesto de secretario general del organismo, Rashid Ismailov, se queja amargamente de su aislamiento.

Ismailov no tiene ni tarjeta de crédito.



La Organización Europea para la Investigación Nuclear, ubicada casi en la frontera con Francia y donde funciona el famoso “acelerador de hadrones”, decidió por unanimidad de sus 23 miembros quitarle la condición de “observadora” a Rusia, lo cual afecta a centenas de científicos de ese país que eran habitués de las instalaciones.



El Consejo de Derechos Humanos decidió que realizará una investigación sobre la violación de los derechos humanos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, y en la Organización Mundial del Comercio ha habido ásperos debates entre Rusia y los países que la han sancionado por el impacto de esas medidas en el comercio internacional y los precios.



El presidente ruso Vladimir Putin participó cinco veces en el exclusivo Foro de Davos, que se realiza en el este de Suiza y que reúne a gobernantes y multimillonarios.

De más está decir que el fundado del foro de Davos, Klaus Schwab, condenó la invasión, por lo cual Putin ya no es más bienvenido a ese exclusivo club de líderes globales.



Suiza no quiere que se la cuestione por “tibieza” ante Rusia. Congeló centenas de millones de dólares de activos de rusos en su territorio que no los pueden ahora ni vender ni comprar. Y llamó la atención que el presidente de la Confederación Suiza, el político liberal de habla italiana, Ignazio Cassis, considerado habitualmente bastante distante, no pudiese contener las lágrimas cuando visitó en Polonia un campamento de refugiados ucranianos.