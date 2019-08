Gestión de Alberto Fernández sería "como al comienzo de Néstor Kirchner"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Nielsen, uno de los voceros en materia económica del candidato a presidente del Frente de Todos, le dio una extensa entrevista al diario económico brasileño Valor y delineó los ejes de un eventual gobierno de Alberto Fernández. De acuerdo con Nielsen, su gestión sería “como el comienzo de la administración de Néstor Kichner”, con niveles de inflación mucho más bajos, tasas de interés más bajas y un control más estricto del gasto público.

“Es necesario referirse a la Argentina desde 2003, 2005 y 2006. Aquí es donde encontraremos el tipo de política económica que proponemos. Pero, por supuesto, con algunos aspectos más amplios de la política social que caracterizaron al gobierno de Cristina. Pero la esencia de la política económica es volver a una política fiscal sólida lo antes posible y una política monetaria que permita que la actividad económica funcione en un modo de crecimiento, lo que no está sucediendo hoy en el país”, afirmó Nielsen.



El asesor de Fernández se refirió a un acuerdo social para reducir la inflación. Por un lado habrá un pacto de precios y salarios y, por otro, una política fiscal y monetaria coordinada con ese pacto. “Sería una especie de Pacto Moncloa con aumentos de precios y salarios preprogramados, una política fiscal saludable y una política monetaria consistente con los objetivos de este acuerdo”, explicó recordando el pacto en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.



Más allá del equilibrio fiscal, Nielsen dijo que el nivel de deuda requiere que el país tenga un superávit primario.



Nielsen dijo que no regirá “la libertad absoluta” en los mercados de capitales. “Habrá algunas limitaciones, pero muy razonables”, apuntó. En cuanto al tipo de cambio, dijo sería flotante: “No creo que sea apropiado un tipo de cambio fijo”.



El referente de Fernández se mostró en contra de los controles de importación y sí a favor del aumento de las exportaciones. Con respecto a las retenciones, la idea sería sacarlas, pero dijo que no se podrá hacer inmediatamente.



Nielsen dijo que la posición del Frente de Todos es muy favorable al acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero que tienen que ver lo que se ha hecho, porque realmente no conocen el texto. (La Nación / GDA)