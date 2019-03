¿Por qué estos gemelos "semi-idénticos" australianos sorprendieron a la ciencia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El extraño caso se dio en Australia, más concretamente en la ciudad de Brisbane. Se trata de dos hermanos, un niño y una niña de actualmente cuatro años, que son semi-idénticos.

¿Qué significa eso? Quiere decir que comparten el mismo ADN por el lado de su madre, pero solo parte del ADN de su padre.

Los hermanos mellizos se generan cuando dos espermatozoides diferentes fertilizan dos óvulos diferentes, creando dos cigotos diferentes. Son similares genéticamente –como cualquier hermano, solamente que nacen al mismo tiempo. Los gemelos, en tanto, se dan cuando el mismo espermatozoide fertiliza el mismo óvulo y después ese cigoto se divide en dos embriones, cada uno con el mismo mix genético de ADN de sus progenitores.

El caso de los bebés australianos es diferente: los investigadores entienden que en esta oportunidad dos espermatozoides simultáneamente fertilizaron el mismo óvulo.



La historia fue contada por la publicación especializada The New England Journal of Medicine. Allí, los autores (Michael Gabbett y Nicholas Fisk) precisan que dos espermatozoides fertilizaron simultáneamente el mismo óvulo. En la mayoría de los casos estas situaciones terminan en lo que se denomina un aborto espontáneo, porque no pueden desarrollarse con tres conjuntos diferentes de cromosomas.

Pese a ello, en este caso, el cigoto incorporó una división equitativa del ADN de los tres conjuntos, con tres grupos de células formándose, que les terminó salvando sus vidas: las células con el ADN de la madre y el ADN del esperma 1; células con el ADN de la madre y el ADN del esperma 2; y las células que contienen ADN de solo los espermatozoides 1 y 2.

RELACIONADAS Dan de alta al bebé más pequeño del mundo: nació prematuro y con 268 gramos de peso By Lucía Baldomir Dan de alta al bebé más pequeño del mundo: nació prematuro y con 268 gramos de peso Dan de alta al bebé más pequeño del mundo: nació prematuro y con 268 gramos de peso La bebé más chica en hacerse una cirugía By Alejandro Mendieta La bebé más chica en hacerse una cirugía La bebé más chica en hacerse una cirugía

Gabbett, genetista de la Universidad de Tecnología de Queensland, y Nicholas Fisk, obstetra y vicerrector de investigación en la Universidad de Nueva Gales del Sur, colaboraron durante el embarazo. Si bien siempre tuvieron claro que se trataba de mellizos, recién en el segundo trimestre del embarazo notaron algo inusual.

"El ultrasonido de la madre a las seis semanas mostró una placenta única y la colocación de sacos amnióticos que indicaban que estaba esperando gemelos idénticos (...) Sin embargo, un ultrasonido a las 14 semanas mostró que los gemelos eran hombres y mujeres, lo cual no es posible para gemelos idénticos", dijo Fisk en un comunicado .

Se cree que los niños australianos son el segundo caso de gemelos semi-idénticos descubiertos y el primero en ser identificado durante el mismo embarazo.