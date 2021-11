“Ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha interpretación”, dijo Rodríguez Larreta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hay que mirar la evidencia y el dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha más interpretación”. Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le envió un mensaje al Gobierno (Frente de Todos), que luego de perder en las elecciones legislativas intentó transformar la derrota en una victoria por el hecho de reducir la brecha de votos que obtuvo en las PASO.

Por otro lado, Rodríguez Larreta se diferenció del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que “no hay una transición” porque “hay un gobierno electo hasta 2023″.

El jefe de gobierno porteño, además, sostuvo que “lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos; y cuando salen a festejar, a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron, o que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección que es lo que la gente les pidió”.



“Para cambiar el rumbo hay que aceptar la derrota, por lo que me preocupa esa reacción del Gobierno”, agregó Rodríguez Larreta y volvió a recalcar que “los números son los números”.



El funcionario porteño calificó de “realmente inentendible” que el oficialismo realice mañana un festejo tras el resultado de las elecciones. “Me suena muy extraño que vayan a festejar una derrota, porque supone que no la reconocen. Uno tiende a pensar que no van a cambiar y me preocupa lo que viene después”, manifestó.



El domingo, tras el cierre de los comicios, el presidente Alberto Fernández habló a través de un mensaje grabado en el que contó que próximamente se presentaría un plan para ser discutido en el ámbito del Congreso. Al respecto, Rodríguez Larreta indicó que lo mencionado por el mandatario nacional fue “sin mucha claridad” y que “esperamos que los proyectos y el plan los presente lo más rápido posible porque eso es lo que nos faltó este tiempo”.



El funcionario de la Ciudad expresó que el domingo “ganaron todos los vecinos que quieren que sus hijos vivan en Argentina, que quieren más seguridad, más educación” y añadió: “Con más presencia en el Congreso podemos seguir forjando juntos un futuro mejor”.