G7, la cumbre de los poderosos donde Trump pelea en solitario

Los líderes de los países del G7 llegaron ayer jueves a Canadá para una cumbre que debería llamarse "G6+1", a juzgar por el tono de las declaraciones de quienes pierden la paciencia ante las medidas proteccionistas de Donald Trump.

La ruptura podría expresarse en un comunicado firmado por Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, al término de la cumbre a celebrarse hoy viernes y mañana sábado en La Malbaie, provincia de Quebec.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció una reunión con los jefes de gobierno alemán, británico e italiano, además de responsables de la Unión Europea. Macron expresó que la cumbre "al menos reforzará los acuerdos entre los seis", aludiendo a los cuatro europeos, Canadá y Japón.

Los líderes del G7 no deben tener temor de alcanzar acuerdos sin el presidente de Estados Unidos, aunque la unanimidad es siempre preferible, había expresado más temprano el mandatario francés en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa.

"El G7 es una oportunidad para unirnos y tener discusiones francas, abiertas, entre naciones que han sido aliadas y amigas durante largo tiempo", dijo Macron. "Habrá temas en los que el presidente (Trump) no estará totalmente en sintonía con los otros, pienso por supuesto en el cambio climático y el comercio", sostuvo el mandatario francés.

"Los europeos y japoneses no estamos dispuestos a acordar en todo para obtener" la firma de Trump, señaló, agregando que ello sería un "error".

Antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2016, era de buen gusto criticar los peligros del "proteccionismo" en el comunicado final de las cumbres del G7, en un lenguaje también duramente negociado, y alabar la cooperación internacional en materia de diplomacia y de protección del medio ambiente.

¿Cómo imaginar entonces que los canadienses, europeos, japoneses y estadounidenses encontrasen un vocabulario común luego de que Trump abandonara el acuerdo de París sobre el cambio climático, denunciara el pacto sobre el programa nuclear iraní e impusiera aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de sus aliados?

Fue esta última ofensiva proteccionista la que colmó el vaso de los socios tradicionales de Washington.

"Es risible decir que Canadá, Francia (...) puedan representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, dado que somos los mejores aliados que Estados Unidos haya tenido en largo tiempo", dijo Trudeau en la conferencia de prensa junto a Macrón en Ottawa.

Trudeau y Macron afirmaron que seguirán siendo "educados y respetuosos" con Trump, a la vez que "firmes" a la hora de hacerle frente.

La declaración.

Funcionarios de países europeos, Estados Unidos, Canadá y México trabajan sobre un borrador de declaración conjunta para la Cumbre del G7, que no hace referencia ni al comercio ni al cambio climático.

Fuentes europeas dijeron que la principal barrera para obtener un acuerdo sobre el comunicado final, es la negativa de Trump a que se aborde el cambio climático en esta cita.

Ante esta oposición, el anfitrión Trudeau ha centrado sus esfuerzos en que se trate otro tema medioambiental como la lucha contra la proliferación de plásticos en los océanos.

By EL PAIS

"En estos momentos, no somos optimistas", apuntaron las fuentes sobre la posibilidad de que la Cumbre del G7 termine el sábado con una declaración conjunta, como es tradicional. Ninguna de las 43 cumbres anteriores de los países más industrializados del mundo ha concluido sin un texto común firmado por todos los Estados.

Trudeau mantuvo ayer jueves, además, conversaciones telefónicas con el nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y la primera ministra británica, Theresa May, horas antes de que se encuentre con ambos en la cumbre.

Trudeau señaló en un comunicado que con Conte analizó las "prioridades comunes para la cumbre, incluido el crecimiento económico que beneficia a todos, empleos para el futuro, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, educación para niñas, cambio climático y comercio basado en reglas".

Conte, que ha llegado a la dirección del Gobierno italiano de la mano del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, es un desconocido para Trudeau, aunque fuentes de la UE indicaron a EFE que no esperan que el líder italiano se desmarque de las posiciones del resto de los países europeos.

Por otro lado, el primer ministro canadiense y May conversaron sobre "la importancia del G7 como un foro para que los líderes coordinen acciones sobre problemas globales, incluido el cambio climático, paz y seguridad".

Las tensiones de Trump con sus socios

Fue la primera en ser recibida en la Casa Blanca por Trump. Pero la invitación para que fuera a Londres pronto tensó la relación. Las exigencias de que esta invitación fuera cancelada crecieron cuando Trump retuiteó videos antimusulmanes de un grupo de extrema derecha. Cuando May criticó a Trump por eso, este replicó que ella debería ocuparse de enfrentar el terrorismo del “islam radical” en el Reino Unido. La visita de Trump a ese país finalmente tendrá lugar el 13 de julio.

Theresa May.

El hecho de que Trump no haya estrechado la mano de la canciller alemana cuando la recibió por primera vez en Washington en marzo de 2017, ya anunciaba un enfriamiento de las relaciones. En un discurso el mes pasado, Merkel dijo que Europa debe aprender a “tomar su destino en sus propias manos”, pues ya no podía confiar en Estados Unidos para que la protegiera. La amenaza de Trump de gravar la importación de autos alemanes tampoco ayudó a distender las relaciones.

Tras cumbre en Singapur

Kim podría ir a la Casa Blanca

Donald Trump insistió ayer jueves en que está "muy bien preparado" para la cumbre histórica y potencialmente tensa con Kim Jong-un, al tiempo que insinuó la firma de un tratado de paz e incluso una futura visita del líder norcoreano a la Casa Blanca.



Tras dar la bienvenida a Washington al primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump trató de calmar las preocupaciones sobre su falta de experiencia diplomática o de política exterior para esta crucial reunión. "Estoy muy bien preparado. No creo que tenga que prepararme demasiado", opinó. "Se trata de la actitud, de la voluntad de hacer las cosas", aseguró.



Trump se reunirá con Kim en Singapur el 12 de junio (en Uruguay serán las 22 horas del lunes 11), en la primera cumbre entre líderes norcoreanos y estadounidenses en ejercicio, centrada en el programa de armas nucleares de Corea del Norte.



Abe llegó a Washington con la esperanza de asegurarse de que un frente unido de décadas contra Corea del Norte no desaparezca a partir de la cumbre Trump-Kim. Japón ha repetido que Washington tenga cuidado de no bajar la guardia frente al régimen norcoreano.



El primer ministro japonés pudo haberse sentido animado por la insistencia de Trump, durante una conferencia de prensa conjunta en el jardín de la Casa Blanca, de que la cumbre será solo el comienzo de un proceso, así como por su promesa de que planteará el tema de los ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte.



"Podríamos firmar un acuerdo y lo estamos viendo", dijo Trump. "Pero ese es el comienzo. Suena un poco extraño, pero esa es probablemente la parte fácil", opinó.