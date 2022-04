Rusia prohíbe entrada a Boris Johnson; se supo que militares británicos entrenan a ucranianos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia prohibió hoy la entrada en el país al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y a otros doce altos cargos de ese país por "las acciones hostiles sin precedentes" adoptadas contra Moscú por el Gobierno británico, tras la invasión rusa a Ucrania.

"Este paso se ha dado en calidad de respuesta a la desenfrenada campaña político-informativa desatada por Londres, que apunta al aislamiento internacional de Rusia, a la creación de condiciones para contener a nuestro país y estrangular la economía nacional", señaló el Ministerio de Exteriores ruso al anunciar la medida.



El comunicado de la diplomacia rusa destaca que el Gobierno británico "agrava a propósito la situación en torno a Ucrania al atiborrar de armas letales al régimen de Kiev y coordinar esfuerzos similares de parte de la OTAN".

"La política rusófoba de las autoridades británicas, que se han planteado como tarea fundamental promover un actitud negativa hacia nuestro país y congelar los vínculos bilaterales en prácticamente todos los ámbitos, daña el bienestar y los intereses de los habitantes de la propia Gran Bretaña", subrayó Exteriores.



Según Moscú, cualesquiera ataques sancionadores "inevitablemente se volverán contra sus promotores y serán rechazados de manera decidida".



Además de Jhonson, la prohibición afecta a nueve miembros de su Gabinete, al viceprimer ministro Dominic Raab, a los titulares de Exteriores, Elizabetsh Truss; Defensa, Ben Wallace; Transporte; Grant Shapps; Interior; Priti Patel; Economía; Rishi Sunak; Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, y Cultura, Nadine Dorries, así como al secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, James Heappey.



La lista de sancionados la completan la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon; la fiscal general para Inglaterra y el País de Gales, Suella Braverman, y la ex primera ministra y diputada consevadora Theresa May.

Fuerzas especiales británicas entrenan a tropas en Ucrania, según "The Times"



Miembros de las fuerzas especiales del Reino Unido entrenan a tropas locales en Kiev, por primera vez desde que empezó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, informa este sábado "The Times".

Los oficiales de dos batallones estacionados en la capital ucraniana y sus alrededores aseguraron al periódico que habían recibido entrenamiento militar de soldados británicos en las últimas dos semanas.



Entre ellos, el capitán Yuriy Myronenko, cuyo batallón está en Obolon, al norte de Kiev, que explicó que los militares de las fuerzas especiales habían venido a instruir a los nuevos reclutas para usar los NLAW, los misiles antitanque suministrados por el Reino Unido.

El ministerio de Defensa de Londres no ha confirmado esta información, citando su protocolo de no hacer comentarios sobre operaciones especiales.



"The Times" apunta que se trata de la primera vez que se constata la presencia de soldados británicos en activo en suelo ucraniano desde que comenzó la guerra, pues hasta ahora los formadores habían sido exmilitares o voluntarios.



Los preparadores del Reino Unido ya estuvieron en Ucrania después de la invasión de Crimea, pero fueron retirados el pasado febrero para evitar un conflicto directo con las fuerzas rusas y la posibilidad de que la OTAN se viera involucrada en el conflicto actual.



La noticia se conoce en un momento de incremento de las tensiones entre Rusia y el Reino Unido, que ha asumido un papel de liderazgo en Europa a la hora de armar a Kiev y sancionar a Moscú.



