Fuegos de paz iluminaron el mundo

AFP

Millones de personas salieron a las calles de las grandes ciudades del mundo para recibir el Año Nuevo con fuegos artificiales, conciertos y parrandas.

Entre helicópteros sobrevolando y policías que se mezclaron con las multitudes en las principales ciudades, la gente celebró a lo grande la llegada de 2004. Así, Sydney fue seguida por Tokio, Londres, Atenas —que se prepara para los Juegos Olímpicos de este año— y Rio de Janeiro en una reacción en cadena de festejos.

El punto culminante fue en Nueva York, que vivió su gran fiesta en Times Square, vigilada por el más grande operativo de seguridad en toda su historia.

En Londres 100.000 personas se reunieron en Trafalgar Square y frente al Parlamento, donde el Big Ben tocó las 12 campanadas de medianoche para saludar a 2004.

En París, 5.000 policías salieron a la calle para evitar incidentes entre las 450.000 personas reunidas en los Campos Elíseos. La seguridad también fue reforzada en aeropuertos y estaciones. En Berlín, 800.000 personas se reunieron en la Puerta de Brandenburgo.

Mientras, en Brasil, 2,6 millones de personas, según las autoridades, recibieron el año en la playa de Copacabana, Rio de Janeiro, donde 150 toneladas de fuegos artificiales iluminaron el cielo durante más de 20 minutos.

Lejos de posibles atentados vinculados a Estados Unidos y Medio Oriente, los latinoamericanos recibieron 2004 lanzándose a calles y playas, aliviados por una economía que deja atrás dos años de recesión.