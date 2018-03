Francisco pide perdón si ofendió a argentinos

Con estas palabras, el papa Francisco les habló a los argentinos a través de una carta, que envió al presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, para agradecer los saludos de sus compatriotas con motivo del quinto aniversario de su pontificado, el pasado 13 de marzo.

"A las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía en el quinto aniversario de mi elección, quiero hacerles llegar mi afecto y gratitud", comienza la carta de una carilla con fecha del 16 de marzo enviada a Ojea y difundida por la Conferencia Episcopal Argentina.

Hace referencia a la carta que le enviaron figuras de distintos sectores políticos y sociales y que incluyó a dirigentes del oficialismo, como María Eugenia Vidal o Gabriela Michetti, como de la oposición, como Verónica Magario y Pablo Moyano.

"Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad es superior al conflicto", menciona el Papa. "Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona. Pero, aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos".

En otro párrafo, el Papa les dice a los argentinos que "si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias" y añade: "Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado, y me ha ofrecido al servicio de las personas".

"Aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra", agrega Francisco.

La carta de Francisco llega en medio de tensiones entre el Gobierno y la Iglesia. En primer lugar, porque la Casa Rosada habilitó el debate en el Congreso para la ley de despenalización del aborto; y en segundo, por el informe del jefe de gabinete, Marcos Peña, en Diputados, donde señaló que el Estado destina más de $130 millones por año en mantener a los obispos.