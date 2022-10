Francia: continúa investigación por asesinato de Lola Daviet; sospechosa cambió su versión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lola Daviet es el nombre de la pequeña niña que, por estos días, ha eclipsado los medios nacionales e internacionales. Se trata de una menor que desapareció en Francia después de ir al colegio y, horas más tarde, fue encontrada muerta dentro de una maleta en el distrito 19 de París, la capital francesa.

Desde una venganza contra la familia hasta tráfico de órganos y un acto sin premeditación, son varias las hipótesis que, hasta el momento, han surgido respecto a los motivos del crimen.

Mientras la Policía sigue barajando todas las teorías que rondan el asesinato de la niña de 12 años, cada vez son más las pistas que arrojan las investigaciones. Entre otras cosas, la atención de las autoridades francesas está fija en un misterioso descubrimiento: unos números inscritos en el cadáver de la menor asesinada.

El caso de Lola Daviet

Lola Daviet salió de su casa el viernes 14 de octubre rumbo a la escuela Georges-Brassens, ubicada en el distrito 19, a tan solo unos 200 metros de su casa, situada en el 119 de la Rue Manin.



Sus padres -que eran porteros del edificio donde residían- comenzaron a impacientarse ante la tardanza de su hija quien, aparentemente, no había regresado nunca del colegio. Tras angustiosos momentos de incertidumbre, no tuvieron más alternativa que dar aviso a las autoridades y revisar las cámaras de seguridad.



A diferencia de lo que muchos pensaban para el momento de su desaparición, las cámaras de seguridad del edificio revelaron que la menor sí volvió a su casa, pero lo hizo acompañada de una mujer de aproximadamente 20 años a la que se le vio, en la tarde, llevando una maleta con un cargamento pesado.



De acuerdo con el relato de una vecina al periódico ‘Le Parisien’: “La mujer le hizo un gesto como si le indicase que se acercara. Lola no parecía estar del todo segura”; mientras que otro testigo aseguró que la joven parecía un poco perturbada.



Por su parte, Delphine Daviet, madre de la menor, compartió en su perfil de Facebook un mensaje para tratar de localizar a la niña en el que describía a detalle la apariencia de la principal sospechosa: “Alerta. Sustracción de nuestra hija Lola, vista por última vez a las 15.20 horas en compañía de una chica que no conocemos en nuestro edificio. Viste unos vaqueros blancos, un jersey blanco con capucha y una mochila gris. Ayúdennos a encontrarla. No duden en llamar a la Policía de París o a nosotros”.

Descubrimiento

La respuesta a la mayor de las incógnitas llegó ese mismo viernes al filo de la medianoche. Hacia las 23:20 p.m. un transeúnte parisino encontró una maleta abandonada y, por mera curiosidad, decidió abrirla. Lo que encontró fue el cuerpo enroscado, encadenado y con múltiples heridas cortopunzantes de la menor, para ese momento, desaparecida.



Según informó la cadena de televisión francesa ‘BFMTV’, Lola llevaba inscritos en su cuerpo los números 1 y 0 -sin que por el momento se haya podido determinar su significado-.



La autopsia determinó que la menor murió por “insuficiencia cardiorrespiratoria con asfixia y signo de compresión cervical”, según advirtieron las autoridades de París. Aunque el examen revela “múltiples lesiones” ninguna constituye una “lesión traumática de la esfera sexual”.



Por el homicidio de la pequeña Lola, fueron capturadas ocho personas. Entre ellas, la misteriosa mujer -identificada como Dahbia B., una joven de 24 años- que aparece en los videos de las cámaras de seguridad del edificio.



De acuerdo con información confirmada al periódico francés ‘Le Monde’ por la fiscalía de París, los cargos que se le imputan a la principal sospechosa son “asesinato y violación de una menor con actos de tortura y barbarie”.



Dos hombres y una mujer también fueron puestos bajo custodia policial en la brigada criminal, en rue du Bastion -en el distrito 17-. A uno de ellos se le acusa de “ocultamiento de cadáver”; mientras que otros dos presuntos implicados quedaron en libertad, sin que se presentaran cargos contra ellos.



En las últimas horas se ha conocido que Dahbia B, la principal sospechosa, llegó con un visado de estudiante a Francia en 2016 y, en agosto, se le comunicó una orden para abandonar voluntariamente el territorio en 30 días, por lo que no poseía un permiso de residencia en regla en dicho país.



La mujer, indican los medios, fue objeto de violencia conyugal en 2018 y tiene problemas de salud mental.



La Fiscalía de París indicó este lunes que la sospechosa habría llevado a la menor al apartamento de su hermana, que vive en el mismo edificio que la pequeña, y la obligó a bañarse. "La habría obligado a ducharse antes de cometer agresiones y violencias sexuales que acabaron con su muerte", dijo la Fiscalía en un comunicado citado por el diario francés Le Figaro.



Dicho medio también señaló que las autoridades le enseñaron a la sospechosa fotos del cuerpo de Lola sin obtener ninguna reacción de arrepentimiento.



"No me da ni calor ni frío (...)", habría dicho, según la versión de Le Figaro.



Por su parte, el diario francés Le Monde narró, citando un comunicado de la Fiscalía de París, que en un principio la mujer confesó cómo ocurrió el asesinato.



El medio El Mundo, de España, señala que en ese primer relato la mujer aceptó haber violado a la menor y afirmó haberle tapado el rostro causando su muerte por asfixia.



Sin embargo, en las siguientes audiencias se retractó y afirmó haber "narrado un sueño y no una realidad". En esa nueva versión, dicen los medios, la sospechosa afirmó que nunca sería capaz de matar a un niño.