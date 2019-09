Francia aprueba la reproducción asistida para todas las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asamblea Nacional de Francia aprobó ayer viernes la ampliación del tratamiento de reproducción asistida a todas las mujeres, incluidas solteras y lesbianas, con los votos del partido de gobierno y la izquierda, pese a la oposición de la derecha.

La reproducción asistida (PMA, según las siglas en francés), que permite tener un hijo a través de diferentes técnicas médicas (inseminación artificial, fecundación, etc), está actualmente reservada a las parejas heterosexuales.



El texto, aprobado por 55 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, amplía el reembolso por parte del Estado a las parejas lesbianas y las mujeres solteras.



Tras la aprobación de los diputados, el proyecto deberá recibir el visto bueno del Senado, para convertirse en ley.



Se prevé que los debates del proyecto, ante el que se presentaron 2.500 enmiendas, duren hasta la votación el 15 de octubre.



El proyecto supone la mayor reforma social del presidente Emmanuel Macron (centro) desde su acceso al poder, en 2017.



Además de la extensión de la reproducción asistida, el amplio proyecto aborda otros temas delicados, como una reforma de la filiación y del acceso a sus orígenes para los niños fruto de la donación de esperma.



Además, el texto trata sobre la autoconservación de los ovocitos o sobre la investigación con células madre embrionarias.



Se trata de un asunto sensible, pero el Gobierno espera que los debates no sean demasiado enardecidos, como ocurrió con la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que dividió al país en 2013.



En aquel momento, se organizaron manifestaciones contra el gobierno socialista de François Hollande, convocadas por grupos religiosos, responsables de la Iglesia Católica y opositores políticos conservadores.



El derecho a la reproducción asistida para todas las mujeres era una promesa de campaña de Macron y de su predecesor Hollande, y cuenta con el apoyo de la izquierda y con el de prácticamente todos los diputados de la mayoría presidencial.



Sin embargo, gran parte de los diputados de Los Republicanos (derecha) y de Agrupamiento Nacional (ultraderecha) rechazan el proyecto.



Hay quien teme que la ampliación de la cobertura de la reproducción asistida tenga un “efecto dominó” y que desemboque en la legislación de la gestación subrogada, prohibida en la actualidad.



El diario Le Figaro (conservador) escribió en un editorial el lunes que la reforma “amenaza los fundamentos de nuestra humanidad”, mientras que la prestigiosa Academia de Medicina francesa manifestó su preocupación por el potencial impacto psicológico que el proyecto pueda tener en los niños.



Los diputados tienen libertad de voto, y las divisiones han aparecido “no entre los grupos, sino a nivel individual”, según la ministra de Salud, Agnès Buzyn.



Buzyn afirmó a la AFP que no pretende “escandalizar” a los parlamentarios ni tampoco a la sociedad francesa a través de ellos, frente a las “emociones” vinculadas con las “historias de vida”.



El proyecto prevé que el sistema de salud público cubra los costes del procedimiento para todas las mujeres menores de 43 años.



Además, permitirá que los niños concebidos a partir del semen de un donante puedan conocer la identidad de este último cuando cumplan 18 años, en contraste con la legislación actual, que establece el anonimato.

Legislación con diverso alcance en el resto de UE

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional ha suscitado polémica en Francia.



Antes de que el Senado vote el texto cerca de 20 grupos conservadores convocaron una manifestación en París el 6 de octubre contra el proyecto de ley, al que acusan de “privar a los niños de sus padres”.



La reproducción asistida está autorizada a mujeres lesbianas y mujeres solteras en diez de los 28 países de la Unión Europea: Portugal, España, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia y Finlandia.



Siete la autorizan a las solteras pero no a las parejas de lesbianas: Estonia, Letonia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Grecia y Chipre. Austria y Malta, en cambio, la permiten para las parejas de lesbianas, pero no para las mujeres solteras.