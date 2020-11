Francés violó el confinamiento para "romperle la cara a un hombre" y fue multado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Francia entró en un nuevo confinamiento el 30 de octubre. En ese marco, la legislación exige que se llene una declaración en la cual se indica el nombre, fecha de nacimiento, la dirección y hora de la que se sale del hogar. Además, se debe señalar la razón por la que se abandona la vivienda.

Hubo un caso que llamó la atención en Lannion. Un francés redactó que salía de su casa para “aller péter la gueule à un mec” ("romperle la cara a un hombre"), algo por fuera de la normativa, según informó el medio británico The Guardian.

El documento que se debe completar ofrece un listado de opciones de actividades legítimas para salir de la casa. Dentro de las mismas están ir a hacer compras, trasladar a los niños al colegio, comprar medicamentos, entre otros.

Daniel Kerdraon, el jefe de policía local citado por The Guardian, dijo que los funcionarios vieron al hombre de 39 años escondido detrás de un auto el viernes de noche.



“Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, explicó que estaba esperando a alguien para 'destrozarle la cara' (...) Tenía el formulario escrito con su nombre real y la hora a la que había salido de casa, a las 22:15, pero le dijimos que el motivo para salir no era válido. Estaba tratando de cumplir con la ley, a su manera ”, dijo Kerdraon a los periódicos locales, recogido por el medio británico.



Por la situación, el hombre recibió una multa de 135 euros y otra de 150 euros por estar borracho en un lugar público.



El gobierno francés prepara una salida por fases del confinamiento impuesto desde finales de octubre, que el presidente, Emmanuel Macron, anunciará al país en la noche del próximo martes.



Según varias filtraciones, a partir del 1° de diciembre se permitiría la apertura de los comercios no esenciales, pero los ciudadanos seguirían teniendo que llevar justificantes de los motivos por los que salen de casa.



El número de contagios en el mundo superó este lunes los 58,6 millones, mientras que el de fallecidos rebasó los 1,3 millones, según datos de la universidad de medicina estadounidense Johns Hopkins (JHU). Los contagios en el planeta ascienden a 58.666.247, con Estados Unidos a la cabeza, que ya alcanza los 12.247.486 millones de afectados por coronavirus. Siguen la India, con 9,1 millones; Brasil, con 6,0; Francia, con 2,1; Rusia, con 2,0, y España con 1,5 millones.