Florida, cada vez más disputada, recibe de nuevo a Donald Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El estado de Florida está adquiriendo cada vez más protagonismo en este tramo final de la campaña electoral en Estados Unidos. Además, se desató una guerra de encuestas, que adelantan que la definición estará muy pareja el 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump, que retomó la campaña electoral el lunes en Florida luego de su diagnóstico de COVID-19, volverá hoy jueves a este estado, esta vez a un programa televisivo para responder preguntas de la comunidad, tal como lo hizo el demócrata Joe Biden la semana pasada.

La campaña republicana en pleno, incluído el hijo del presidente, Eric Trump, que hablará a los evangélicos y promociona un desfile de barcos, evidencia el deseo de conquistar el voto hispano en Florida, que según informó ayer el centro de investigaciones Pew, ha llegado a un récord del 17% del total de votantes registrados en el estado



Trump estará esta noche en un “town hall” en Miami organizado por la cadena NBC, en el Pérez Art Museum, en pleno centro de la ciudad. El presidente contestará preguntas del público a pocos pasos del Adrienne Arsht Center donde iba a celebrarse este jueves el segundo debate presidencial.

El debate fue cancelado después de varios tires y aflojes de Trump y Biden que comenzaron con la negativa del presidente, por esos días infectado por el coronavirus, a hacerlo de forma virtual.



El vicepresidente Mike Pence también hará campaña hoy jueves en Florida en un acto con cubanos.

Al tándem Trump-Pence se une Eric Trump, quien va a impulsar la reelección de su padre en el evento “Evangélicos por Trump”, en la megaiglesia Segadores de Vida, en Southwest Ranches, área aledaña a la ciudad de Weston, en el condado de Broward, y con gran población de venezolanos.

Eric Trump igual ha invitado a través de la redes sociales al desfile de embarcaciones que se han vuelto muy comunes en el sur de Florida entre los seguidores de Trump durante los fines de semana. Esta vez la “parada” será en la ciudad de North Miami, al comienzo de la tarde.



Biden participó el pasado 5 de octubre en un “town hall” similar al que tendrá Trump hoy jueves, en el mismo lugar, y con las mismas medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas.

En esa ocasión, el demócrata dejó claro que no tiene nada de “socialista o comunista” como dice la campaña de Trump en Florida para que los cubanos y venezolanos exiliados no voten por él. “Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores”, sostuvo Biden.



Florida aporta 29 votos electorales de los al menos 270 que necesita en candidato para llegar a la Casa Blanca.

Trump y Biden. Foto: AFP

En Florida hasta este miércoles habían votado 1,9 millones de personas, entre ellos 967.088 demócratas, 564.455 republicanos, 363.764 independientes y 21.778 de otros partidos menores, según la división de elecciones de Florida.



Biden supera levemente a Trump entre votantes de Florida, pero entre los adultos mayores el republicano lleva la delantera y entre los latinos no es tan amplia la ventaja para el demócrata, según un sondeo divulgado ayer miércoles por St. Pete Polls.



Biden mantiene un leve margen de ventaja sobre Trump, 49% a 47%, según la encuesta solicitada por AARP, una organización sin ánimo de lucro con más de 38 millones de socios y dedicada a los mayores de 50 años.



Sin embargo, entre los mayores de 70 años, Trump le saca 21 puntos al demócrata.