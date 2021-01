Florian: el café más antiguo del mundo está a punto de cerrar como consecuencia del COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Café Florian, fundando en 1720 y ubicado en la Plaza de San Marcos de Venecia, está a punto de cerrar como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sus administradores señalaron que a raíz de la situación económica que atraviesa el país, si no reciben una ayuda del Estado deberán cerrar sus puertas.

Marco Paolini, gerente del Café Florian, dijo a Architectural Digest que "el problema es como el de cualquier empresa".

"Si no recibe ganancias y tiene que seguir pagando los gastos de mantenimiento y las cuentas, tiene una vida limitada. Si el gobierno no nos ayuda y tenemos que seguir pagando los impuestos y el alquiler, no nos quedará otra opción que cerrar. Si morimos será por problemas económicos", explicó.

Florian, que en diciembre cumplió 300 años de vida, sobrevivió a otros momentos críticos como dos guerras e inundaciones, pero las consecuencias económicas que trajo la pandemia para Venecia, una ciudad turística por excelencia, son devastadoras. Allí alrededor del 65% de los 52.000 habitantes se dedican al turismo.

"No queda nadie en Venecia. En la Plaza San Marcos no hay ni un local abierto. Los museos están cerrados. En verano aguantábamos con el 20 o 30% de la facturación habitual. Pero ahora ni siquiera abrimos porque no hay absolutamente ni un alma en la ciudad", detalló Paolini.

Previo a la pandemia, en 2019, Venecia ya había vivido otro momento crítico con la segunda inundación más grande de su historia con 187 centímetros de agua de altura. Eso provocó que se gastaran 1.000 millones de euros en daños y significó también una caída de los turistas.

En 2019 Florian facturó unos 8,5 millones de euros, pero en 2020 apenas consiguió reunir 2,5 millones y sin ayudas del gobierno, explicó Paolini.

"Pagamos alrededor de un millón al año en alquiler a un propietario privado y al estado italiano. El privado nos perdonó la mitad de su parte pero el gobierno nada (...) Esta crisis no es solo económica, sino histórica, ya que Florian es una de las piezas más reconocidas de la historia italiana", agregó.

El Café Florian fue fundado en 1720 e inaugurado con el nombre de "Alla Venezia Trionfante". "Enseguida, este elegante edificio se distinguió por sus productos exclusivos y por sus clientes: aquí se reunían nobles, políticos, intelectuales y don juanes, protagonistas de su tiempo", consignó la Agencia Nacional de Turismo de Italia en su página web, donde lo tiene como uno de los puntos de referencia para los turistas.

"Hoy, el Caffé Florian conserva el encanto de los tiempos vividos. Con sus arquitectura, fruto de restauraciones y modificaciones, las salas decoradas en distintos estilos (las más famosas son la Sala del Senado, la Sala China, la Sala Oriental y la Sala de los Hombre ilustres) y sus interior del siglo XIX, el local es un importante centro cultural donde se organizan exposiciones, encuentros, instalaciones", añadió la Agencia Nacional de Turismo.