Fiscal general ratifica que Donald Trump fue exonerado 

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, defendió ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado su manejo del informe de Robert Mueller, el fiscal encargado de investigar sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, después de que este último lo acusara de hacer una síntesis engañosa de sus pesquisas y que minimizó sus averiguaciones sobre el presidente Donald Trump.

Sin perder la calma, Barr dijo estar “absolutamente” satisfecho con su decisión y la del vicefiscal Rod Rosenstein de no imputar a Trump por obstrucción a la justicia y con el procedimiento elegido para publicar el informe. En ese documento, Mueller, exjefe del FBI, exoneró a Trump de las sospechas de connivencia con Moscú durante su campaña.



Detalló sin embargo una serie de presiones ejercidas por el presidente durante su investigación, entre ellas un intento de despedirlo, pero no quiso pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia o no.



Barr consideró que habría sido “injusto e irresponsable” publicar el informe sin llegar a una conclusión respecto a ese punto y reiteró que el texto no contenía bastantes pruebas para iniciar acciones por obstaculizar la justicia.



Mueller cuestionó las conclusiones de Barr respecto a su informe en una carta que le envió el 27 de marzo. La síntesis de Barr, opinó Mueller, “no capturó completamente el contexto, la naturaleza y la sustancia” de las conclusiones de la investigación.



Barr rechazó las acusaciones de haber reflejado de forma errónea las conclusiones cuando en su síntesis indicó que no implicaba cargos penales contra Trump. Muchos demócratas afirman lo contrario, y debaten la posibilidad de avanzar con el juicio político al presidente por obstrucción de la justicia basándose en el informe.



En su intercambio con legisladores, Barr evitó las preguntas sobre su testimonio anterior, cuando dijo que no había recibido ninguna objeción de Mueller sobre su manejo del informe.



La audiencia dejó claro que los demócratas creen que Trump obstruyó la justicia, pero aún no han decidido si pediránel juicio político al presidente. “El fiscal general Barr debería renunciarpor engalñar a los estadounidenses ”, dijo el representante demócrata Adam Schiff.