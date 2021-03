Filipinas prohibió las muestras de afecto en público para frenar el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades de Filipinas prohibieron las muestras de afecto en público como abrazos o apretones de manos, aún entre convivientes y familiares, para frenar la expansión del coronavirus, en medio de un aumento de los contagios en varios puntos del país.

Las parejas tampoco podrán acariciarse o besarse en los lugares públicos, informó el miércoles el portavoz de la Policía Nacional de Filipinas, el general Ildebrandi Usana, como parte de los esfuerzos del cuerpo para hacer cumplir los protocolos de salud pública.

Usana explicó que no se impondrán sanciones formales a los infractores de la norma "por ahora", pero confían en que "los filipinos puedan ejercer autodisciplina sin necesidad de ser reprendidos".



"Simplemente les regañaremos. Tal vez con una mirada del agente de policía se detengan. Si no, simplemente les recordaremos que eso que hacen no está permitido", indicó.



En otra intervención ante la prensa, el jefe de la Policía, Debold Sinas, señaló el miércoles que las autoridades no fueron muy estrictas hasta ahora en hacer cumplir esas medidas, que no son más que una continuación de los estrictos protocolos de seguridad en lugares públicos.



Sinas indicó que la policía reforzará su presencia en centros comerciales, restaurantes, plazas y otros establecimientos para vigilar esos "actos de intimidad", además de recordar la obligatoriedad de respetar la distancia social y llevar mascarilla y protector facial en espacios públicos.



Filipinas, a punto de cumplir un año de estricta cuarentena, vive un preocupante repunte de los contagios en las últimas semanas con más de 2.000 nuevos casos diarios, que ya superan los 600.000 desde el inicio de la pandemia.



Expertos advirtieron que el país podría registrar hasta 6.000 nuevos casos diarios en las próximas semanas, la mitad en Manila, si no se contiene la tasa de reproducción actual del virus, situada en 1,66.