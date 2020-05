Figuras políticas de Brasil critican la política exterior de Bolsonaro y desatan polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La política que guía la acción de Brasil en el mundo desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia hizo estallar la polémica en ese país a raíz de las críticas realizadas por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y otras figuras que ocuparon altos cargos de anteriores gobierno, y de la fuerte respuesta del actual ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, que los calificó de “paladines de la hipocresía”.

En un artículo publicado en O Globo, O Estado de S. Paulo y otros diarios brasileños, Cardoso, los ex ministros de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lafer, Francisco Rezek y José Serra, el ex ministro de Economía y Medio Ambiente y embajador en Washington, Rubens Ricupero y el ex secretario especial de Asuntos Estratégicos, Hussein Kalout, afirmaron que la política exterior del gobierno de Bolsonaro es violatoria de la Constitución y contraría el espíritu de ese texto. “No se puede conciliar independencia nacional con la subordinación a un gobierno extranjero, cuyo programa político confesado es la promoción de sus intereses por sobre toda otra consideración”, indicaron, en referencia a la relación con Estados Unidos. “Aliena la independencia del gobierno que se declara aliado de ese país, asumiendo como propia una agenda que amenaza arrastrar a Brasil a conflictos con naciones con las cuales mantenemos relaciones de amistad y mutuos intereses”.

Asimismo sostienen que el gobierno ha apoyado “medidas coercitivas en países vecinos, violando los principios de autodeterminación y no intervención”, así como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha votado en contra de resoluciones que condenan la violación de derechos fundamentales.



“Además de transgredir la Constitución, la actual orientación impone al país costos de difícil reparación como es el derrumbe de la credibilidad externa, pérdida de mercados y fuga de inversiones”, denuncian.

Sectarismo.

“En América Latina, de impulsores de procesos de integración, pasamos a apoyar aventuras intervencionistas, cediendo terreno a potencias extrarregionales”, afirman.



Denuncian que se ha colaborado “para la deportación desde Estados Unidos en condiciones inhumanas de trabajadores brasileños y se decidió por razones ideológicas retirar de Venezuela, un país limítrofe, a todo el personal diplomático y consular brasileño, dejando en el desamparo a nuestros compatriotas que residen allí”.

Respecto de la pandemia de COVID-19, exponen lo que califican de “irrelevancia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su papel contraproducente para ayudar a Brasil a obtener productos y equipamiento médico y hospitalario. El sectarismo de los ataques inexplicables a China y la Organización Mundial de la Salud, sumado a la falta de respeto a la ciencia y la actitud insensible ante la vida humana demostrada por el Presidente de la República, ha hecho del gobierno motivo de escarnio y repulsa internacional. Al mismo tiempo, creó obstáculos a los esfuerzos de los gobernadores para importar productos desesperadamente necesarios para salvar las vidas de millares de brasileños”.

Los autores del artículo consideran que “el rescate de la política exterior de Brasil exige el retorno a la obediencia de los principios constitucionales, de la racionalidad, del pragmatismo, del sentido de equilibrio, la moderación y el realismo constructivo”.



Agregan que la política exterior debe tener “el amplio respaldo de la opinión pública y la colaboración de todos los sectores de la sociedad”.

Canciller Araújo: “Proponen un sistema corrupto” El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, con lenguaje poco habitual en la diplomacia, definió a Fernando H. Cardoso, Rubens Ricupero y Celso Amorim como “paladines de la hipocresía”, y a los otros autores como “figuras menores”.



“Ellos deben venir a aprender con nosotros cómo se defiende la Constitución. No se hace con lugares comunes globalistas. Tampoco con mentiras ni con nostalgia de un Brasil apático y corrupto, sino con fe y amor por el pueblo brasileño”, respondió.



Destacó que el gobierno “defiende la paz y la solución pacífica de los conflictos. Pero, la solución pacífica de un conflicto debe ser, además de pacífica, una solución. No usamos ese concepto como disculpa para dar vuelta la cara y mirar hacia otro lado. La paz no es solo ausencia de conflicto, también exige libertad y dignidad”. Y, lanzó este desafío: “Si quieren implementar de nuevo sus proyectos de política exterior fallidos para servir a un sistema de corrupción y atraso, muy bien. Presenten ese proyecto al pueblo y disputen una elección. No usen a la Constitución como servilleta para limpiarse la boca de su sed de poder”.