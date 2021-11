A Fernández le costó "entender" la causa del malestar en las PASO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A una semana de las elecciones legislativas en Argentina, el presidente Alberto Fernández, señaló al “malestar y el enojo” producto de la pandemia como la causa de la derrota del Frente de Todos, porque “les hizo ver que la salida estaba en otro lado”. Estas afirmaciones las hizo en una entrevista a la agencia estatal Télam, citada por La Nación.

El mandatario se mostró confundido respecto a la inclinación sobre Juntos por el Cambio en las urnas. “La verdad es que me costó mucho entender el resultado electoral (se refiere a las elecciones del PASO). Porque puedo entender el malestar de la gente, lo que me cuesta comprender es por qué algunos sectores entienden que la causa de ese malestar ha sido el Gobierno. También siento, porque lo vi en las reuniones que tuve, que muchas madres la pasaron muy mal y la verdad es que ahí siento un poco de culpa. Casi que tengo ganas de disculparme con ellas y decirles: ´cómo no me di cuenta, ustedes fueron fenomenales en lo que hicieron y no me di cuenta´ (...)”

Más adelante afirmó: “Y mí me parece que el malestar y el enojo de la pandemia a muchos les hizo ver que la salida estaba por otro lado. Inclusive, que la salida era volver al pasado”, afirmó.

Coalición

Consultado por Telán sobre los desafíos que plantea ser presidente en una coalición de gobierno, con intereses comunes pero quizás con miradas diferentes, respondió: “No creo que tengamos miradas muy distintas, tenemos modos o caminos a tomar un poco diferentes (...) Tenemos dos años para mejorarle la vida a los argentinos, que es mi única preocupación (...) No me preocupa que en el frente pensemos distinto. Hacen mucho ruido si Cristina escribe una carta o si deja de escribirla. Para mí es una carta, la leo, le presto atención en lo que debo prestarle atención y sigo haciendo lo que tengo que hacer. Y sé que quien la escribe lo hace con honestidad intelectual, entonces desde ese lugar la valoro. En los dos años que me quedan voy a dejar todo para hacer lo que tenía que hacer en cuatro”.

Deuda

El presidente argentino también hizo referencia al enorme endeudamiento de su país, al que considera el mayor condicionamiento para el desarrollo nacional.



Afirmó que la deuda se tomó de modo “absolutamente irresponsable e irregular” en el gobierno de Mauricio Macri. En esa línea, hizo referencia a la importancia de renegociar la deuda, de no aceptar las condiciones de pago tal como están planteadas (por el FMI).



“Estoy discutiendo dinero, miles de millones de dólares que tiene que pagar el pueblo argentino y que alguien tiene que cobrar. Bueno, yo quiero que el pueblo argentino pague lo menos posible, que le cueste lo menos posible hacerlo. Nunca hablamos de no pagar, hablamos de pagar lo que corresponde y en condiciones que la Argentina pueda soportar”, respondió en la entrevista.