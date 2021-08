Fernández tras ser imputado: "Festejo no fue maniobra dolosa, fue acto de imprudencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló luego de ser imputado en la noche de ayer jueves por participar del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en plena cuarentena estricta. Al respecto, se manifestó “satisfecho” por haberse presentado previamente ante la Justicia para ofrecer parte de su sueldo a modo de resarcimiento. “Yo no busqué influenciar ni a un fiscal ni a un juez”, aseguró.

“El festejo del cumpleaños de Fabiola no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia. Yo no esperé ni que me citen, ni busqué influenciar a un fiscal, ni a un juez, ni a un abogado lobbista que me represente”, expresó en Radio 10.

El mandatario indicó que durante el festejo “nadie se contagio, así que ese delito de riesgo difícilmente pueda cuestionarse porque el riesgo no existió”, expresó. “Yo, que creo mucho en el Estado de derecho, estoy realmente satisfecho con que haya actuado como un ciudadano que se presentó sin que el juez lo requiera”, agregó.



Fernández aseguró que ahora espera que los hechos transcurran por el orden judicial y legal que corresponde en estos casos y explicó que, de todas maneras, planteó una segunda opción: “Propuse una alternativa con la más absoluta honestidad, que es la de decir, ‘bueno si ustedes no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema, yo reparo el daño que potencialmente pude haber causado’”

.El fiscal federal Ramiro González formalizó anoche la apertura de una investigación penal contra el presidente Fernández por participar del cumpleaños de su esposa,el 14 de julio de 2020, en violación a su propio decreto que prohibía la reuniones sociales.



Con respecto al escrito presentado por el manda en el que ofrece pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para reparar el daño y conciliar, el fiscal dijo “téngase presente”.