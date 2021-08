Fernández: "Dicen que soy un títere y un autoritario, no sé cómo se combinan ambas cosas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó este martes un acto de campaña del que participaron los socios de la coalición oficialista con enclave electoral. “Yo no voy a traicionar a Cristina (Fernández), a Máximo (Kirchner), a (Sergio) Massa, a ninguno de ustedes. No voy a traicionar al pueblo que me votó, no lo voy a hacer”, expresó el mandatario.

"Saquemos la militancia a la calle y digamos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina de una vez y para siempre cambie", expresó Fernández en su discurso, donde además aseguró que es momento de “llamar la atención” después de “tanto ruido” que hizo la oposición.

El mandatario también hizo referencia a las críticas que recibe de la oposición y expresó: “Dicen que soy un títere y un autoritario, no sé como se combinan ambas cosas”.



“A mí esta altura de los acontecimientos ninguna tapa me doblega y ningún comentarista de la realidad me cambia la esencia”, dijo. “Estas dos semanas salgamos con la fuerza militante que siempre tuvo nuestra fuerza, somos la política en su esencia misma, no renegamos, sabemos que es el instrumento para cambiar una sociedad”, sostuvo.