Femicidios estremecen y desafían al gobierno de México

Los espeluznantes asesinatos este mes de una mujer y una niña en México han causado consternación en el país, desatando una ola de indignación enfatizada por protestas casi cotidianas en las calles, furia incontrolable en las redes sociales y crecientes reclamos para una incisiva acción del gobierno contra la violencia de género.



La mujer, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue muerta a puñaladas y su cuerpo presentó heridas terribles, en tanto una niña, Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, fue secuestrada de la escuela y su cuerpo encontrado en una bolsa de plástico.



Las reacciones por estas muertes obligan a enfrentar la realidad, en un país que durante mucho tiempo ha sufrido la violencia contra las mujeres, señalan analistas y militantes.

La familia de la niña exige justicia por su muerte. Foto: EFE

Asimismo, estos hechos se convierten en una gran prueba para el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos críticos califican su respuesta de anémica, insensible y condescendiente y dicen que no está a la altura del desafío.



Xóchitl Rodríguez, integrante de Feminasty -un colectivo feminista- indicó que está desilusionada por la respuesta de López Obrador, quien hizo campaña como una figura que transformaría al país y defendería a la población pobre.

“Se suponía que representa el cambio y resulta que no es así”, comentó. “El hecho de que una se despierta por la mañana y el presidente no puede dar seguridad de las acciones específicas que realizará para abordar el problema, es indignante”.

En 2019, los registros del Gobierno de México indicaron 1.006 femicidios, un incremento de 10% respecto de 2018. El número total de mujeres que tienen una muerte violenta en México también aumentó, pasando de siete asesinatos por día en 2017 a diez por día en 2019, de acuerdo con lo que indica la oficina en México de ONU Mujeres.



Reclamo popular.

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los fiscales buscarán aplicar la máxima pena al asesino de Escamilla y calificó al femicidio de “crimen absolutamente condenable”. Después acompañó a la madre de Fátima a medida que cumplió con los trámites legales referidos al caso y le fue entregado el cuerpo de la niña. “Debe haber justicia”, indicó la alcaldesa.



En la Cámara de Representantes, los legisladores aprobaron una reforma del Código Penal que aumenta el máximo de pena de prisión para el femicidio de 60 años a 65 años. La medida pasó al Senado.



Asimismo, una coalición de representantes de varios partidos políticos emitió una declaración en reclamo de que todos los niveles del gobierno fortalezcan la lucha contra los femicidios.

“Esta es una crisis nacional”, sostuvo Ana Patricia Peralta, legisladora de Morena, el partido de López Obrador, en un discurso. “¿Qué más necesitamos que ocurra para que aceptemos que la violencia contra las mujeres en nuestro país es una epidemia que se ha extendido a todos los estratos de la sociedad?”.



Pero, López Obrador es visto como reticente en este problema. Por ejemplo, a las mujeres que pintaron las consignas reclamando cambios en el Palacio Nacional, les dijo: “Pido con todo respecto a las feministas que no pinten las puertas, las paredes. Estamos trabajando para que no haya más femicidios”.



La actitud del mandatario ha sido recibida con sorna por los críticos, sobre todo las militantes por los derechos de las mujeres. “Si pintar los monumentos hace que las autoridades nos miren y escuchen nuestras demandas, entonces lo seguiremos haciendo”, dijo Beatriz Belmont, estudiante de economía y relaciones internacional en ITAM, una universidad de Ciudad de México, e integrante de Cuarta Ola, un colectivo feminista estudiantil. Calificó la respuesta del presidente a la crisis de “inaceptable e inapropiada para una persona que debe actuar como un líder nacional”.



“Parece que cierra los ojos a una realidad que no solo está frente a él, sino que le da una bofetada”, estimó Belmont.



El miércoles pasado, López Obrador pareció más receptivo a los reclamos de los manifestantes, al plaudir el voto en el Congreso en favor de penas de prisión más severas y atribuirlo en parte a la presión de la sociedad. Trazó un paralelo entre los manifestantes y los líderes de la Revolución Mexicana.

Dos detenidos por el asesinato de Fátima La captura de los dos presuntos autores del femicidio de Fátima, enfila a las autoridades a la solución de uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años en Ciudad de México.



Mario Alberto “N” y Giovana “N”, la mujer que se llevó a la niña de su escuela el pasado 11 de febrero, fueron capturados este día en una población del central Estado de México luego que las autoridades obtuvieron las órdenes.



La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió ayer sábado el proceso contra los detenidos que continuarán en prisión preventiva. Por otra parte, el Juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, espacio en el que la Fiscalía y la defensa de oficio aportarán pruebas.



Tras escuchar la decisión del Juez, los inculpados se reservaron su derecho a hacer alguna declaración.



La detención de la pareja tuvo lugar durante la tarde del miércoles pasado en la comunidad de La Palma, del municipio de Isidro Fabela, al noroeste de la capital mexicana, afirmaron los medios locales de prensa.



Ambos se enfrentan a una pena de cárcel de entre 80 y 140 años, según confirmó el portavoz de la Fiscalía General de Ciudad de México, Ulises Lara, quien aclaró que los detenidos están acusados en principio del delito de “privación de la libertad con la finalidad de hacer daño”.



Paso a paso, las autoridades construyeron una línea de tiempo desde que la mujer de nombre Giovana se llevó a Fátima de su escuela.



La mujer fue la primera en ser identificada al haber sido videograbada por las cámaras del Gobierno capitalino que vigilan las calles, que la mostraron cómo caminaba con la niña hasta que subió a un automóvil donde le perdieron el rastro. Después de que se revelase un retrato robot de la sospechosa, se informó que aparentemente ésta había vivido en la propiedad de la familia de Fátima, que les alquilaba una habitación.



Por eso, a la niña no le resultó desconocida cuando la recogió en la escuela. (Con información de EFE)