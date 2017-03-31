FBI publica imágenes inéditas del atentado del 11-S contra el Pentágono

La Policía Federal estadounidense publicó fotos inéditas que muestran las consecuencias inmediatas del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono, en particular el incendio y la devastación causados por el choque del avión desviado por Al Qaeda.

Esas imágenes difundidas el jueves por el FBI muestran asimismo los restos del avión que realizaba el vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el flanco oeste del enorme edificio del departamento de Defensa.

Las fotografías provienen de un servicio administrativo del FBI que archiva los documentos que se hacen públicos en virtud de la Ley sobre Libertad de Información (FOIA).

El atentado contra el Pentágono dejó 184 muertos, de los cuales 125 estaban en tierra.



AFP Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE

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