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El País Mundo

FBI publica imágenes inéditas del atentado del 11-S contra el Pentágono

31/03/2017, 19:25
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Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
AR03 ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS) 31/03/2017.- Una máquina retira los escombros en el lugar exacto donde impactó el vuelo 77 de American Airlines contra las instalaciones del Pentágono tras ser secuestrado por cinco terroristas saudíes poco tiempo después de partir el 11 de septiembre de 2001 del Aeropuerto Internacional de Dulles, en Washington, con destino a Los Ángeles, causando la muerte a 125 personas dentro del edificio y a las 64 que iban a bordo. El FBI ha distribuido hoy, 31 de marzo de 2017, una veintena de nuevas imágenes de la tragedia en el Pentágono. EFE/FBI Handout SOLO USO EDITORIAL. PROHIBIDA SU VENTA
FBI / HANDOUT/EFE

La Policía Federal estadounidense publicó fotos inéditas que muestran las consecuencias inmediatas del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono, en particular el incendio y la devastación causados por el choque del avión desviado por Al Qaeda.

Esas imágenes difundidas el jueves por el FBI muestran asimismo los restos del avión que realizaba el vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el flanco oeste del enorme edificio del departamento de Defensa.

Las fotografías provienen de un servicio administrativo del FBI que archiva los documentos que se hacen públicos en virtud de la Ley sobre Libertad de Información (FOIA).

El atentado contra el Pentágono dejó 184 muertos, de los cuales 125 estaban en tierra.

AFP
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
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Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
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Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
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Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
Nuevas imágenes de los daños que el Pentágono sufrió en el atentado de 2001. Foto: EFE
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