FBI investigará al juez acusado de abusador

El juez Brett Kavanaugh será investigado por el FBI antes de que el Senado vote su venia para cubrir la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos. La investigación fue ordenada ayer viernes por el presidente Donald Trump, que busca limpiar la imagen de su candidato a la Corte ante las acusaciones de agresión sexual que comprometen su confirmación.

Con los ánimos caldeados de republicanos y demócratas, la Comisión de Justicia del Senado, de mayoría oficialista, aprobó ayer viernes recomendar la venia de Kavanaugh y la envió al pleno del Senado, con el voto decisivo de Jeff Flake. Pero Flake solo votó tras pedir a la comisión que solicite al presidente una investigación del FBI sobre las explosivas acusaciones contra Kavanaugh y retrasar el voto final de confirmación hasta una semana. Trump accedió a la solicitud.

La comisión se reunió luego de la conmovedora y emotiva audiencia del jueves en la que comparecieron Kavanaugh y su denunciante, la profesora universitaria Christine Blasey Ford. Cuando la comisión, compuesta por 11 republicanos y 10 demócratas votó, algunos demócratas abandonaron la sala en señal de protesta.

No está claro si los republicanos tienen los votos para confirmar a Kavanaugh en el pleno del Senado. Los republicanos tienen una exigua mayoría de 51-49, por lo que lo que digan las senadoras republicanas moderadas Lisa Murkowski y Susan Collins será determinante.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Kavanaugh dijo que cooperaría con el FBI.

Los demócratas, que se han opuesto al nombramiento de Kavanaugh desde el principio, habían pedido la investigación del FBI, pero Trump y los republicanos se opusieron.

Pero ahora cambió de opinión. "He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Tal como lo solicitó el Senado, esta actualización debe ser de alcance limitado y debe completarse en menos de una semana", dijo Trump ayer viernes en un comunicado.

"Este país está siendo destrozado", había dicho Flake, un republicano moderado crítico de Trump, al proponer la investigación del FBI. "Y tenemos que asegurarnos de que sigamos el debido proceso", agregó.

Flake, que había anunciado ayer viernes por la mañana que votaría a favor de la confirmación de Kavanaugh, fue abordado en los pasillos del Congreso por un grupo de mujeres indignadas. "Me estás diciendo que mi agresión no cuenta, que lo que me pasó no cuenta y que dejas que las personas que hacen estas cosas lleguen al poder", dijo una de ellas, mientras que docenas de manifestantes también se reunieron en la Corte Suprema.

Visiblemente afectado, y después de las reuniones con sus compañeros demócratas y republicanos, finalmente Flake pidió que el voto final se retrase hasta que se realice la investigación del FBI.

Ahora corresponde al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, decidir el cronograma. El Senado tiene la palabra final sobre los nombramientos presidenciales para la Corte Suprema, que decide sobre los temas sociales más complejos, como el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo y la regulación de las armas de fuego.