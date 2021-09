Falleció el exjuez federal argentino Norberto Oyarbide a los 70 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exjuez federal argentino Norberto Oyarbide de 70 años murió este miércoles de noche en la clínica Otamendi (Buenos Aires) donde estaba internado desde hacía mas de dos meses por una afección pulmonar, dijeron fuentes cercanas al ex magistrado. Estaba internado por COVID-19.

Oyarbide fue fiscal federal, juez federal y renunció en medio un escándalo cuando se lo investigaba en el Consejo de la Magistratura.

En sus últimas apariciones públicas había denunciado que lo habían presionado desde el kirchnerismo para cerrar la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner.

Oyarbide era un fanático del lujo y los objetos exclusivos. Nunca pretendió ocultarlo. Una de sus más llamativas -y polémicas- adquisiciones fue un gran anillo de brillantes con el que caminaba por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py.



En su momento, el propio Oyarbide contó que el anillo costaba algo así como US$ 250.000. “Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años”, le explicó a gente que trabajaba con él. Estaba encantado con la compra.



La joya había sido ingresada a Argentina desde Uruguay sin declarar y por eso además de una causa penal por supuesto "cohecho" se le había abierto otra pesquisa por supuesto contrabando. En ambos casos, Oyarbide fue sobreseído.



Según la tasación que se hizo durante esas investigaciones, la joya tendría un valor de 75 mil pesos argentinos. Cuando se conoció su existencia, fuentes allegadas al juez dijeron que éste había dicho ante sus empleados que había pagado US$ 250.000.